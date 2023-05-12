Москва не намерена компенсировать иностранцам убыток от списания российских активов

«Россия сталкивается с экспроприацией своих активов за рубежом, и, конечно же, никто не должен ожидать от России, что она все это дело будет оставлять без реакции», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что РФ никогда не использовала энергетику в политических целях, хотя и подвергается беспрецедентному давлению. Вчера, 11 мая, представители Fortum сообщили, что компания спишет активы в РФ на 1,7 млрд евро и деконсолидирует российский сегмент, рассказал Коммерсантъ. Однако компенсировать убыток от списания российских активов правительство не намерено:

Ни о каких компенсациях речи не идет. По национализации никаких решений нет, последние указы вы знаете: там внешнее управление и так далее. Россия сталкивается с экспроприацией своих активов за рубежом, и, конечно же, никто не должен ожидать от России, что она все это дело будет оставлять без реакции.

Под временное управление в Fortum могут попасть движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах, имущественные права. Временный управляющий осуществляет полномочия собственника этих активов, за исключением полномочий по распоряжению имуществом. Им сможет стать любое лицо или компания, назначенные Путиным. В перечне такого имущества сейчас указаны три пункта: доля в энергетической компании «Юнипро» (87,73%, принадлежит немецкой Uniper) и два пакета в финской энергетической Fortum (69,8807% и 28,3488%, принадлежит «Фортум Раша» и «Фортум Холдинг»).

Президент РФ Владимир Путин 25 апреля позволил передать под временное управление Росимущества 98% акций «Фортума» (финская Fortum). Компания является одним из ведущих поставщиков электроэнергии на Урале. 5 мая компания официально уведомила власти РФ о том, что категорически возражает против передачи своих активов под внешнее управление. Тогда в компании намеревались «принять меры для защиты своих прав», рассказывал DK.RU.