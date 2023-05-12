Возросший спрос на запчасти может спровоцировать серию автоугонов

Из-за санкций против России и нарушения цепочек поставок в стране образовался дефицит запчастей. ЦБ предложил ввести госконтроль за оборотом б/у автозапчастей, чтобы предотвратить рост преступлений.

Минфин и Центробанк допустили использование б/у запчастей при ремонте автомобилей по ОСАГО, при этом ЦБ предложил ввести госконтроль за оборотом автозапчастей, рассказал директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов, пишет Forbes.ru. Смирнов отметил, что необходима методика оценки качества деталей, «чтобы отремонтированные бывшими в употреблении запчастями машины <...> не были причиной новых аварий и человеческих жертв»:

При этом мы понимаем, что в подавляющем большинстве случаев для ремонта поврежденных в ДТП автомобилей нужны запчасти, от которых, на первый взгляд, не должны зависеть ходовые качества и характеристики безопасности: это бамперы, спойлеры, фары, фонари или элементы кузова — крылья, двери, капоты и крышки багажника. Должен быть государственный контроль за оборотом бывших в употреблении запчастей, чтобы возросший спрос на них не спровоцировал угоны машин и не ухудшил криминальную обстановку.

Из-за санкций против России и нарушения цепочек поставок в стране образовался дефицит запчастей, а те, что есть, обходятся дорого: их стоимость в ремонте в среднем увеличилась почти на 30%, по ряду позиций — на 50%.

Наладить поставки новых узлов и деталей для авторемонта в достаточном объеме пока не удалось. Из-за этого ремонтировать автомобили по ОСАГО стали редко: в основном возмещают деньгами. Сейчас закон запрещает использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО, даже если детали не влияют на безопасность движения.

В России заработала новая схема поставок автомобилей из Китая по параллельному импорту, рассказывал DK.RU. Китайские производители придумали, как оформить заказы так, чтобы не попасть под экономические санкции в Евросоюзе. Китайская компания с экспортной лицензией Meilin Auto намерена напрямую поставлять из Китая электромобили Cadillac, Volkswagen или Tesla и запчасти к ним.