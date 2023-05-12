Ждет ли нас «цифровой передел»? Мнение экспертов — на ФИНМАРКЕТе

Цифровое будущее наступает. Процессы по вводу в обращение цифровых валют идут уже во многих странах мира. Россия не исключение: цифровой рубль официально введен в оборот в апреле текущего года.

В апреле в России появился цифровой рубль — эта валюта хранится в цифровых кошельках граждан и компаний, кошельки, в свою очередь, открываются на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе. Доступ к цифровым кошелькам будет осуществляться через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки.

Внедрение цифрового рубля порождает противоречивые мнения. Новое пугает: вдруг мы не успеем к нему приспособиться или не сможем предвидеть последствия. Но есть и другая сторона медали — расчеты точно станут безопаснее.

Эти вопросы можно будет обсудить на пленарном заседании ФИНМАРКЕТа. Эксперты поделятся мнением по поводу:

Какие перемены ждут предпринимателей, инвесторов и простых граждан России в связи с введением цифрового рубля?

Как подготовиться к глобальным цифровым изменениям в финансовом мире и какие действия предпринять?

В обсуждении темы «Цифровые финансы — факты и перспективы» будет участвовать заместитель директора Департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Терехов Артем Валерьевич.

Напомним, крупнейший финансовый форум ФИНМАРКЕТ пройдет в Екатеринбурге 16-17 мая 2023 г. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно здесь.

Форум пройдет на двух площадках: 16 мая — в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», 17 мая — в креативном кластере ДОМНА на Вайнера, 16.

В TELEGRAM-канале ФИНМАРКЕТа можно следить за обновлениями программы, задавать вопросы организаторам, узнавать, где припарковаться, пообедать, найти нужный зал. Пройдите по ссылке, чтобы получить билет на ФИНМАРКЕТ-2023.

Напомним, что к участию в событии приглашены 20 федеральных спикеров. Среди них: первый министр экономики России, ученый-экономист, д.э.н. Андрей Нечаев; профессиональный трейдер, заместитель главного редактора телеканала РБК, финансист Даниил Бабич; аналитик, стратег Игорь Нагаев и другие.

В числе прочих актуальных тем на ФИНМАРКЕТе обсудят возможности финансирования бизнеса. Заявленная тема для дискуссии «Где бизнесу взять деньги».

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