«Чего не хватает Екатеринбургу, чтобы развиваться активнее? Глобальной цели»

Столица Урала может стать лучшим городом Земли, считает политтехнолог и депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Для этого есть сильная власть, бизнес, который готов развивать регион, и уральский характер.

В год 300-летия Екатеринбурга DK.RU опубликовал рассуждения известных бизнесменов о том, в чем сила города, какую роль он сыграл в их жизни и как изменился за последние 30 лет. В частности, героями материалов стали руководители компаний, которые переехали из Москвы в Екатеринбург и решили остаться.

Известный уральский политтехнолог, сооснователь консалтингового агентства «Бакстер Групп» Дмитрий Гусев переехал в Москву около 20 лет назад. Сейчас он первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме РФ и руководитель московского городского отделения партии. Ожидается, что в этом году его выдвинут кандидатом на выборы мэра Москвы.

В разговоре с DK.RU Дмитрий Гусев рассказал, что повлияло на формирование уральского характера, какую роль Уральская школа политконсалтинга сыграла в истории современной России и чему нашим чиновникам стоит поучиться у московских.

«Свердловск был политическим центром страны»

— В политические процессы на Урале я был вовлечен с 1980-х гг. Тогда началась перестройка, и мы, активные комсомольцы, пытались разобраться, что происходит в стране и мире, ходили на городские дискуссионные трибуны, общались с вершителями судеб страны.

В это время на Урале происходил другой политический процесс, о котором сегодня мало кто помнит — формировалась политическая сила, которая привела к историческим изменениям в стране. Созданный еще в Советском Союзе Институт философии и права УрО РАН стал интеллектуальным центром для молодого Бориса Ельцина — тогда еще первого секретаря Московского горкома партии, который в будущем станет президентом.

В этом институте готовились избирательные кампании Ельцина в 1989 и 1991 гг. и рождались технологии, которые со временем будут широко применяться в политике. Так, например, на выборах в Верховный Совет 1989 г. реализовали то, что сегодня называется «подвоз избирателей» — жителей Свердловска целыми железнодорожными составами отправляли в Москву, чтобы они проголосовали за молодого уральского политика. Кстати, позже на Урале была придумана одна востребованная сегодня технология — установление повестки дня.

Здесь же, в Институте философии и права, в 1993 г. сводилась Конституция РФ, которую под руководством Сергея Алексеева писал коллектив авторов. Здесь же в 2003 г. разработают проект Уральской республики и все то, что с ней связано.

Таким образом, обучаясь на философском факультете УрГУ в начале 1990-х, я оказался в центре интеллектуальной жизни Свердловска. Моим научным руководителем был Анатолий Гайда, возглавлявший администрацию губернатора Эдуарда Росселя. Моим учителем был Владимир Куликов — один из основателей Уральской школы политконсалтинга, которая воспроизводится уже более 30 лет.

В 1990-х гг. мы, будучи студентами и аспирантами, начали заниматься избирательными кампаниями. С выборами объехали 90% регионов нашей страны. Вместе с друзьями и партнерами — Олегом Матвейчевым, Сергеем Чернаковым и Ринатом Хазеевым мы написали книгу «Уши машут ослом», которая стала учебником номер один для студентов всех политологических факультетов страны. А помог в ее раскрутке Владимир Мединский, который тогда преподавал в МГИМО и первым стал рекомендовать ее своим студентам.

«У нас всегда было противостояние двух сил»

— Урал всегда был опорным краем державы. Но опора возникла не только оттого, что у нас куют металл и делают танки. Жителей Екатеринбурга всегда отличали творческий характер, сильная натура, стремление к правде. Если к нам в город приезжает кто-то из столицы или из-за рубежа и говорит, что он крутой, к нему нет подобострастного отношения или ненависти, как у жителей других регионов. Все просто: покажи, на что ты способен, если сможешь — пожму руку, буду готов к сотрудничеству.

Откуда появились эти черты характера? Уральцы привыкли к тому, что живут в условиях противостояния разных сил и существования разных точек зрения. 300 лет назад Екатеринбург находился во власти Пермской губернии. При этом в городе располагалась резиденция горного начальника, который управлял всеми горными заводами Урала и согласовывал решения Екатеринбургской думы. Жители постоянно смотрели на этот дуализм и размышляли, кто настоящий хозяин города — директор завода, который выплачивает премии и дает землю под сады, или гости из Перми, которые приезжают и уезжают?

30 лет назад мы наблюдали противостояние между областной и городской властью. Эдуард Россель боролся за то, чтобы в городе открывались новые заводы, создавался огромный логистический узел, строился международный аэропорт. А Аркадий Чернецкий развивал торговлю, для бесперебойной работы которой, конечно, нужна была развитая транспортная инфраструктура.

Благодаря тому, что происходило политическое противостояние губернатора и мэра Екатеринбурга, у каждого из которых был свой взгляд на развитие уральской столицы, мы получили город с сильной диверсифицированной экономикой.

Жители Екатеринбурга привыкли к тому, что возможны разные точки зрения, часто они могут существовать параллельно. То, что уральцы умеют отстаивать свое мнение, борются за правду, но при этом живут в мире и согласии с теми, кто не разделяет их взгляды, — несомненно, наша сильная сторона.

«Екатеринбург может жить лучше, чем Москва»

— Я живу в Москве около 20 лет. Соглашусь, что в столице достаточно высокий уровень жизни. Но и в Екатеринбурге сегодня можно получать высокую зарплату и иметь все, что захочешь. Не знаю, как сейчас, но 10 лет назад город был вторым после Москвы по потреблению luxury товаров. Не думаю, что эти позиции могли серьезно пошатнуться. Если говорить о качестве жизни, включающем в себя самые разные параметры — от благоустройства до очередей в поликлиниках, — здесь Екатеринбург от Москвы заметно отстает.

Основная часть моей карьеры связана с сопровождением избирательных кампаний в России и некоторых странах мира. Много лет сотрудничал с Кремлем. Но случались и периоды работы в органах власти разного уровня. Так, во второй половине 1990-х гг. я был депутатом Екатеринбургской городской думы. В 2014-2015 гг. работал в Правительстве Москвы. С 2021 г. являюсь депутатом Госдумы.

Я заметил, что московских чиновников отличает интересная черта — они живут по принципу «Москва — лучший город Земли». Поэтому они постоянно пытаются соревноваться с лучшими мировыми городами по всем направлениям: социальной политике, цифровизации, архитектуре и дизайну, развитию общественного транспорта. И есть глубокое заблуждение, что у Москвы неограниченные запасы денег и она может позволить себе все что угодно. На самом деле бюджет Москвы, как и у большинства других регионов, — дефицитный.

Может ли Екатеринбург жить лучше, чем Москва? Может. У нас всегда была сильная власть и высокие амбиции. И Эдуард Россель, и Аркадий Чернецкий, и Александр Мишарин, и Евгений Куйвашев предпринимали попытки укрепить статус Екатеринбурга на мировой арене. В других регионах даже не думают о том, чтобы стать столицей каких-то игр или привлечь в регион крупный международный форум.

Екатеринбург, наверное, единственный город в стране, откуда не уезжают миллиардеры. Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Дмитрий Пумпянский и многие другие остаются на Урале вместе со своими семьями и многое делают для региона.

Чего не хватает Екатеринбургу для того, чтобы развиваться еще активнее? Не хватает глобальной цели. Думаю, что год 300-летия города — самое время для того, чтобы ее сформулировать. А в том, что Екатеринбург сможет ее достичь, у меня нет никаких сомнений — для этого у нас есть идеи, люди и уральский характер.

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