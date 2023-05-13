Отечественные процессоры «Байкал Электроникс» на 200% подскочили в цене

Предположительно, цены выросли из-за повышенного спроса со стороны российских производителей серверов, систем хранения данных (СХД) и ПК, а также переноса производств на новые иностранные фабрики.

Стоимость процессоров отечественных разработчиков МЦСТ и «Байкал Электроникс» с начала года увеличилась вдвое. Коммерсантъ обнаружил на сайте ритейлера компьютерных компонентов «Чип и Дип», что стоимость отечественных процессоров от «Байкал Электроникс» BE-T1000 выросла на 55%, до 8,9 тыс. руб. за штуку. В «Байкал Электроникс» говорят, что речь идет о реализации старых складских запасов и компания на цены повлиять не может.

Однако рост цен наблюдается не только в рознице. Повышение затронуло все линейки процессоров «Байкал Электроникс» и МЦСТ, сообщил гендиректор «Промобит» (серверы СХД Bitblaze) Максим Копосов:

Это связано с повышением спроса и ограниченностью предложения: все больше компаний анонсируют продукцию на российских процессорах. Производство российских чипов на иностранных фабриках усложнилось, логистические цепочки удлинились и, соответственно, стоимость конечного компонента увеличилась.

Российские производители электроники на отечественных процессорах анонсируют и демонстрируют в основном опытные образцы изделий, без массового выпуска, именно потому, что компаниям не хватает российских компонентов. Повышение стоимости отечественных чипов напрямую влияет на стоимость конечного оборудования. Из-за роста стоимости российских чипов «Эльбрус» цена продукции компании удвоилась.

В результате российские вендоры вычислительной техники начинают больше использовать компоненты американских производителей, которые проще достать, чем российские, добавляет Максим Копосов:

Мы, например, выпустили линейку продуктов на процессорах x86 (на этой архитектуре производятся Intel и AMD). Никто не хочет работать в убыток или в ноль, особенно учитывая возможность включения в реестр Минпромторга продукции на иностранных компонентах

Производство Baikal T1000 началось в 2016 г. на тайваньской TSMC. Он работает на архитектуре MIPS и производится по топологической норме 28 нм. В 2022 г. на этом процессоре «Ростех» представил собственный Wi-Fi-роутер.

Производитель оборудования для выпуска чипов Lam Research сообщил о беспрецедентном сокращении заказов, поскольку покупатели сокращают или откладывают расходы. Гендиректор корпорации Тим Арчер указал инвесторам, что игроки рынка вынуждены идти на «экстраординарные меры»: «Это уровень, которого мы не видели уже 25 лет». Падение спроса произошло из-за «похмелья» после пандемии, во время которой подскочили продажи устройств для дистанционной работы, рассказывал DK.RU