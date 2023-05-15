На Урале инвесторы банкротят предприятие по утилизации радиоактивных отходов

Конфликт на маленьком екатеринбургском производстве рискует стать международным. Камнем преткновения в споре собственников стала технология Corebrick — очистка от радиации с помощью бетонных кубов.

НПП «Эксорб» сейчас выпускает сорбенты для очистки жидких радиоактивных отходов. Продукция пользуется спросом во всем мире, везде, где сейчас останавливают энергоблоки и выводят из эксплуатации старые АЭС.

В «Эксорб» произошел конфликт — между основателем Виктором Ремезом и двумя инвесторами. Инвесторы обвиняют собственника в махинациях и растрате денег. Первые судебные споры Виктор Ремез проиграл. И в ответ обвинил партнеров в попытке вывезти в страны НАТО уникальную отечественную технологию, сообщает 66.RU.

Компания «Эксорб», созданная Виктором Ремезом в 1993 г., зарабатывает на анализах воды, поставках сорбентов для АЭС, производстве субстанции для препарата «Ферроцин». Это антидот от отравления тяжелыми металлами и радионуклидами цезия. Это малый бизнес, состоящий из двух предприятий с выручкой 27–32 млн руб. в год.

С 2014 г. инвесторами этих предприятий стали Алексей Герасимов и Игорь Воинов. По словам Герасимова, его заинтересовала технология Corebrick — это бетонный куб с сорбентом внутри, через который фильтруют жидкие радиационные отходы (ЖРО). Когда сорбент перестает улавливать загрязнения, куб запечатывают — радиационный фон снаружи остается нейтральным.

Игорь Воинов и Алексей Герасимов предложили директору «Эксорба» создать технологию и внедрить работающее устройство. Они утверждают, что за семь лет Виктор Ремез с задачей не справился — технологию не создал.

Сам Ремез уверяет, что технология Corebrick существует — предприятия Росатома ее не используют, но на АЭС в Актау (Казахстан) «Эксорб» завершил опытно-промышленные испытания (за счет гранта Сколково) и ведет переговоры о продаже лицензии.

В проект Corebrick я вложил 50 миллионов. Деньги «Эксорб» освоил, а готового продукта до сих пор нет — это основная причина конфликта с ним. Среди мошенников есть такая специализация — балабол. Им удается втереться в доверие, заразить людей большой идеей, получить мандат на ее реализацию, а потом вытягивать себе в карман ресурсы, имитируя полезную деятельность, — заявил Алексей Герасимов.

Инвесторы намерены взыскать с Ремеза 19,7 млн руб. По их словам, такая сумма наличными пропала из кассы предприятия без оправдательных документов и сведений в отчетности.

Чтобы масштабировать процесс, инвесторы предлагали Ремезу использовать опыт чешских химических предприятий. У них (инвесторов) есть бизнес в Чехии. Заключить контракт разрешили эксперты УрФУ.

По условиям договора, «Эксорб» передавал чехам лабораторный образец продукта, а взамен получал технологическую карту для промышленного производства (с учетом окупаемости, требований к качеству и охране труда). Это позволяло запустить контрактное производство в Европе. Поначалу Виктор Ремез идею одобрил и летом 2022 г. готовил пробные партии сорбента, но затем передумал.

В беседе с корреспондентом 66.RU он объяснил, что не хочет передавать формулу иностранцам.

Если Герасимов и Воинов наладят производство сорбентов в Чехии, Россия потеряет инновационные технологии и права на патенты, защищенные в десятках стран, уйдут в Западную Европу. Мы готовы продавать лицензию, которая позволяет применять технологии на основе сорбентов, а выпускать их будем в Екатеринбурге, где можно контролировать качество, — объяснил он.

Оппоненты Ремеза считают, что, переведя спор в политическое русло, он пытается избежать ответственности.

«Нам потребовалось семь лет, чтобы понять — король голый. У Виктора Ремеза нет конкурентных наработок, кроме «Ферроцина», созданного 30 лет назад, и нескольких сорбентов. Его разговоры о «грязных бомбах» — просто спекуляция на злобу дня, как и рассуждения, что банкротство предприятия оставит атомные станции без лекарственного препарата. С уходом директора производство не остановится», — считает Герасимов.

Свои аргументы стороны готовы представить на заседании Арбитражного суда Свердловской области, которое состоится 31 мая.

Напомним, что DK.RU уже писал о компании «Эксорб». Так, в 2016 г. на базе этой компании был открыт Центр технологий по утилизации радиоактивных отходов.

Мы также писали о том, как «большой секрет маленькой компании» послужил отечеству и помог быстро обнаруживать места, зараженные радиацией после взрыва на Чернобыльской АЭС, а затем найти способ, позволяющий очищать от радионуклидов и тяжелых металлов молоко и мясо, производимые на пострадавших от чернобыльских выбросов территориях.

Подробнее читайте в материале DK.RU: Как с помощью химии заработать на радиации. Опыт компании «Эксорб».