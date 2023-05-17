€100 млн за несуществующий KFC: ижевский бизнесмен закрыл сделку с американцами

Весной 2023 г. в Москве открылся первый магазин сети «Ростикс», он же — бывший представитель сети KFC. Американцы оставили российским бизнесменам оборудование, но забрали технологии и название.

Новая история: 25 апреля в Москве на месте KFC открылся первый Rostic's. AmRest закрыл долгожданную сделку по продаже российского бизнеса KFC, согласно которой новый владелец обязался постепенно ребрендировать всю 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic's. Изначально AmRest планировал продать рестораны ООО «Альмира», но в феврале холдинг подписал соглашение со «Смарт Сервис». В октябре 2022 г. российская компания также приобрела 70 ресторанов KFC и мастер-франшизу бренда у американского холдинга Yum! Brands.

Сумма сделки составила €100 млн, следует из уведомления на сайте Национальной комиссии по рынку ценных бумаг Испании, пишет Комерсантъ.

Российские активы Yum! Brands достались новому собственнику еще осенью. Им стал ижевский франчайзи сети Константин Котов. Предприниматель получил 70 ресторанов вдобавок к 40, которые развивал. Всего в России около тысячи точек KFC, с владельцами остальных он должен был договориться сам. По условиям сделки, Котов обязан ребрендировать все заведения в «Ростикс».

Однако у KFC в России было несколько сотен франчайзи, и крупнейшие владельцы точек оказались не рады новому собственнику. Их смутило, что бренда KFC в стране больше не будет, а роялти и маркетинговые сборы для них останутся прежними — 11%. Еще один нюанс: у российских франчайзи остаются действующие соглашения с Yum! Brands на использование вывески KFC. У кого-то контракт истекает в 2023 г., а у кого-то через 10 лет. И насколько владельцы точек хотят менять название на «Ростикс», неясно. Константин Котов заверяет, что с решением никого не торопит. Не исключено, что в течение этих десяти лет KFC вернется на рынок — эта опция в договор купли-продажи с американской компанией включена.

Передача технологических карт с оборудованием, но без бренда — история довольно сомнительная. Бренд «Ростикс» для России не новый, но о нем помнит лишь 20% жителей страны, а логотип KFC узнают 99% потребителей. То есть владельцам точек придется тратить деньги на продвижение новой торговой марки, рассказывал ранее DK.RU. К тому же никто не освобождает их от уплаты налогов, из-за которых бизнес даже сейчас находится на грани рентабельности, жалуются бизнесмены. Франчайзи опасаются и того, что после продажи сети упадет качество продукта. Разработкой технологий и маркетинга, по их словам, занимался головной офис KFC в США.