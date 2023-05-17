Рубль вновь потерял в цене. Курс доллара впервые с начала месяца превысил планку в 80 руб.

Рост бюджетного дефицита и западные санкции приводят к обвалу российской валюты. Как свидетельствуют данные ЦБ, с начала года реальный эффективный курс рубля снизился более чем на 20%.

Курс доллара впервые с начала месяца превысил уровень 80 руб., а евро — 87 руб., что стало максимумом за последние две недели по данным Мосбиржи. Ослабление рубля продолжается четвертую торговую сессию подряд. Накануне Центробанк сообщил, что реальный эффективный курс рубля (рассчитывается по отношению к валютам основных торговых партнеров с учетом инфляции) за месяц снизился на 6,8%. На максимуме по состоянию на 7:45 вторника валюты поднимались до 80,13 руб. и 87,3 руб. соответственно, прибавив более процента.

Эффективный валютный курс является индикатором биржевой стоимости отечественных денежных знаков и рассчитывается на основе реальных и базовых котировок с учетом различных индексов, например, внешнего торгового оборота с каждой из стран-торговых партнеров. Оценка по такой широкой линейке критериев, по сути, дает понять об экономической ситуации в стране в целом, поскольку биржевые позиции национальной валюты служат показателем развития или регресса в промышленном и потребительском секторе.

Как свидетельствуют данные ЦБ, всего с начала года реальный эффективный курс рубля снизился более чем на 20%. Только в апреле этот показатель упал почти на 7%. Курс рубля к евро за то же время просел почти на 22%, а в апреле европейские денежные знаки прибавили более 8%.

Небольшой шанс на стабилизацию курса дает потенциальный спад российской экономики, считает управляющий директор «Альфа-Форекс» Кирилл Дронов:

Резкое ослабление рубля произошло на фоне сообщений о готовящемся 11 пакете западных санкций против нашей экономики. На саммите в Хиросиме с 19 по 21 мая страны G7 представят новые ограничения, которые коснутся лазеек по обходу уже действующих мер. В роли других причин обесценения российской валюты выступают бюджетный дефицит, рухнувшие на 52% нефтегазовые доходы и возможное снижение мировых цен на энергоносители, расширившие дыру в казне до 3,4 трлн руб.

Федеральная таможенная служба не раскрывает всей информации о внешнеторговой деятельности России, рассуждает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Однако представители ведомства косвенно намекают на увеличение объемов импорта, которые по итогам I квартала окажутся не хуже, чем в прошлом году. Впрочем, находятся и скептики: по предварительным данным ЦБ, за январь-март наш внешнеторговый профицит составит лишь $29 млрд, что почти втрое меньше прошлогодних результатов. «Поэтому в любом случае стоимость доллара вряд ли опустится ниже 75-76 руб., так как даже в случае роста сырьевых цен нельзя забывать, что Россия экспортирует энергоресурсы с большим дисконтом. Нефть и газ являются в настоящее время гораздо менее заметным подспорьем для бюджетных доходов, чем ранее», — считает эксперт.