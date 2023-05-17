Параллельный импорт распространят на все категории товаров по указу ФАС

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 г. для всех товаров, кроме тех, производство которых локализовано в России.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский считает нужным распространить режим параллельного импорта на все категории товаров, пишет Коммерсантъ. Это мнение он высказал на итоговой коллегии ведомства 17 мая:

Мы считаем правильным разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме товаров, производство которых локализовано в России, то есть созданы рабочие места, выплачиваются налоги, а товары поступают на внутренний рынок.

15 мая вице-премьер – глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 г. по той продукции, в которой будет сохраняться потребность рынка РФ. Ведомство изучит объемы поставок и, например, при необходимости вернет товары бренда Duracell в перечень продукции для параллельного импорта.

При этом ранее Мантуров заявлял, что Минпромторг планирует сокращать список поставляемых таким способом товаров для мотивации некоторых производителей.

Напомним, президент Владимир Путин легализовал параллельный импорт в июне 2022 г., его продлили на 2023 г. В Россию допускается завоз утвержденных Минпромторгом товаров, которые легально поставлены в третьи страны, но не разрешены производителем к импорту на территории РФ. В список разрешенных к ввозу включили электронику, несколько брендов автохимии и инструменты для российской промышленности.

Российские дистрибьюторы бытовой техники начали перемещать каналы поставок в Китай, Кыргызстан и другие страны после того, как в казахстанском правительстве заявили об ужесточении контроля параллельного импорта в РФ, рассказывал DK.RU. Вместе с тем с перекрытием параллельного импорта в РФ через Казахстан усложняются и поставки из Узбекистана, говорит коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. Компания уже снизила закупку техники от LG, Samsung, Bosch, Electrolux и других брендов до минимума из-за повышения закупочной цены.