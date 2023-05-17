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Победителей конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга» объявят 24 мая

Победителей конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга» объявят 24 мая
Иллюстрация: Предоставлено организаторами конкурса

Всего на конкурс поступило 327 заявок. В финал попали 36 руководителей компаний. Самая высокая конкуренция возникла среди предприятий сферы услуг.

#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

Жюри конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга» определилось с победителями. Их наградят на торжественной церемонии, которая пройдет 24 мая в Синара Центре.

Всего в конкурсе приняли участие 327 малых предпринимателей, которые могли подать заявку в одну из 11 номинаций. Больше всего заявок поступило от предприятий сферы услуг (32,7%), малых производственных компаний (14%), стартапов (8,8%), строительных компаний (7,7%) и представителей сегмента Horeca (7,3%).

Все компании, которые прошли предварительный отбор на соответствие критериям, также состязались в 12-й номинации — «Народный выбор». Как сообщили организаторы конкурса, за лучших предпринимателей Екатеринбурга проголосовало более 99,5 тыс. чел.

Так, по результатам предварительного отбора в финал вышли 36 конкурсантов. Члены жюри выбрали лучшего в каждой из 12 номинаций.

Как уже рассказывал DK.RU, в состав жюри вошли представители  «большой четверки» — Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Уральской ТПП, «Опоры России»«Деловой России». Также были приглашены Союз предприятий стройиндустрии Свердловской области, Федерация рестораторов и отельеров в Екатеринбурге и издание «Деловой квартал».

Победителю в каждой номинации вручат диплом администрации города и статуэтку из металла и камня, изготовленную партнером конкурса — литейным домом «Дубровин». Призеры вторых и третьих мест получат благодарственные письма. Награждать предпринимателей года будет глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Финалистов конкурса ждет еще один приятный бонус — они смогут оставить свои послания в капсуле времени, которая будет заложена в исторический день рождения Екатеринбурга 18 ноября.

Напомним, конкурс «Предприниматель года города Екатеринбурга» проводится администрацией Екатеринбурга и Екатеринбургским центром развития предпринимательства при поддержке Промсвязьбанка, Банка Открытие и Альфа Банка.

«Деловой квартал» | DK.RU выступает генеральным информационным партнером конкурса.

Автор: Елизавета Порошина
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