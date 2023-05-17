100 человек и компаний и другие особенности 11 пакета санкций ЕС

В санкционный пакет могут включить порядка 100 человек и компаний, которым запретят финансовые переводы. Предполагается, что это помешает европейским компаниям помогать российскому бизнесу.

Предложения по 11-му пакету санкций против России включают новые специальные разрешения на финансовые операции и юридические услуги. Предполагается, что это помешает европейским компаниям выйти из-под контроля и помогать российскому бизнесу. Напомним, всего с начала спецоперации на Украине ЕС заморозил активы более 1600 российских физических и юридических лиц.

Кроме того, в санкционный пакет могут включить порядка 100 человек и компаний.В соответствии с новым предложением страны ЕС теперь могут разрешать финансовые переводы россиянам из черного списка «после определения того, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для завершения транзакций, включая продажи, которые строго необходимы для закрытия», до 31 августа 2023 года, о совместном предприятии или аналогичном юридическом образовании, созданном в России с этим физическим лицом или организацией, принадлежавшей этому физическому лицу до 28 февраля 2022 г.».

США и некоторые ключевые союзники Украины рассматривают возможность полного запрета на экспорт большинства товаров в Россию с апреля 2023 года, рассказывал DK.RU. Руководство стран «Большой семерки» обсуждает эту идею в преддверии саммита G7 в Японии в мае, цель — вовлечь в санкции страны Евросоюза, говорят источники издания. Такой подход полностью изменит существующий режим санкций: любой экспорт в Россию будет запрещен, если он не освобожден от ограничений. Ожидается, что не будет запрещен экспорт в РФ лекарств и сельхозпродукции, в том числе продуктов питания. Сейчас, напротив, любой экспорт разрешен, если он не обложен санкционными ограничениями.