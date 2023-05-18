Хотите найти знаменитых предков? В «Белинке» открывается центр краеведческой генеалогии

Уже сейчас здесь бесплатно консультируют, куда обратиться, если вы занялись своей генеалогией. Кроме того, здесь нашли множество неизвестных потомков Мамина-Сибиряка. Презентация 27 мая.

27 мая в 18:30 в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2023» в библиотеке им. В. Г. Белинского откроется Центр краеведческой генеалогии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Одна из первых акций Центра — «А кто ты в родословной Д. Н. Мамина-Сибиряка?» состоится сразу в день открытия. Каждый желающий может получить индивидуальную консультацию от ведущих генеалогов и узнать, не связан ли он родственными связями с семьей уральского писателя, а также получить рекомендации по составлению своего родословия независимо от степени установленного родства.

В дальнейшем Центр краеведческой генеалогии Д. Н. Мамина-Сибиряка будет координировать и презентовать работу исследователей, занимающихся родословием Д. Н. Мамина-Сибиряка и его ближайшего окружения, а также других уральских писателей; проводить обучающие семинары и индивидуальные консультации для тех, кто только начинает свой путь в составлении родословия.

Куратор проекта — Елена Ефремова. Тел. (343) 304-60-14 (доб. 346)

Напомним, ранее мы писали о том, что в библиотеке имени В. Г. Белинского ежегодно проводится интеллектуальный праздник БИБЛИОННАЛЕ#НАУРАЛЕ.

С 11 по 14 ноября в течение четырех дней в Белинке и на партнерских площадках — в музее «Литературная жизнь Урала XX века», Музее андеграунда и галерее «Синара- Арт» прошло более 40 мероприятий, среди которых — серия встреч «Писатель, он же критик», альтернативный спецкурс «Школа читателя», марафон «Урал глазами путешественника», презентация ПутЁвого журнала «По Уралу», акция «Дегустация свежего текста», перформанс «Поэт тет- а-тет», авторские экскурсии по фондам библиотеки, встречи на «своих» территориях талантливых детей и умных взрослых.



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