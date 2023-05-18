Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.05
79,97
87,16
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Хотите найти знаменитых предков? В «Белинке» открывается центр краеведческой генеалогии

Хотите найти знаменитых предков? В «Белинке» открывается центр краеведческой генеалогии
Автор фото: Вячеслав Пестриков. Иллюстрация: DK.RU

Уже сейчас здесь бесплатно консультируют, куда обратиться, если вы занялись своей генеалогией. Кроме того, здесь нашли множество неизвестных потомков Мамина-Сибиряка. Презентация 27 мая.

#НОВОСТИ

27 мая в 18:30 в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2023» в библиотеке им. В. Г. Белинского откроется Центр краеведческой генеалогии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Одна из первых акций Центра — «А кто ты в родословной Д. Н. Мамина-Сибиряка?» состоится сразу в день открытия. Каждый желающий может получить индивидуальную консультацию от ведущих генеалогов и узнать, не связан ли он родственными связями с семьей уральского писателя, а также получить рекомендации по составлению своего родословия независимо от степени установленного родства.

В дальнейшем Центр краеведческой генеалогии Д. Н. Мамина-Сибиряка будет координировать и презентовать работу исследователей, занимающихся родословием Д. Н. Мамина-Сибиряка и его ближайшего окружения, а также других уральских писателей; проводить обучающие семинары и индивидуальные консультации для тех, кто только начинает свой путь в составлении родословия.

Куратор проекта — Елена Ефремова. Тел. (343) 304-60-14 (доб. 346)

Напомним, ранее мы писали о том, что в библиотеке имени В. Г. Белинского ежегодно проводится интеллектуальный праздник БИБЛИОННАЛЕ#НАУРАЛЕ.

С 11 по 14 ноября в течение четырех дней в Белинке и на партнерских площадках — в музее «Литературная жизнь Урала XX века»Музее андеграунда и галерее «Синара-Арт» прошло более 40 мероприятий, среди которых — серия встреч «Писатель, он же критик», альтернативный спецкурс «Школа читателя», марафон «Урал глазами путешественника», презентация ПутЁвого журнала «По Уралу», акция «Дегустация свежего текста», перформанс «Поэт тет-а-тет», авторские экскурсии по фондам библиотеки, встречи на «своих» территориях талантливых детей и умных взрослых.

Читайте также на DK.RU: В Екатеринбурге открылся китайский языковой центр.

Автор: Татьяна Юстус
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Гендиректора разработчика «ЭпиВакКороны» уволили в связи с утратой доверияГендиректора разработчика «ЭпиВакКороны» уволили в связи с утратой доверия
  • «Соискатели, начитавшись интернета, отказывались даже приходить к нам на собеседования»«Соискатели, начитавшись интернета, отказывались даже приходить к нам на собеседования»
  • В институте РАН арестовали третьего ученого за год. Теперь там не понимают, как работатьВ институте РАН арестовали третьего ученого за год. Теперь там не понимают, как работать
  • Цыганский поселок на Юго-Западе застроят жильем. К работам приступят летом этого годаЦыганский поселок на Юго-Западе застроят жильем. К работам приступят летом этого года
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.