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В Екатеринбурге открывается китайский языковой центр

В Екатеринбурге открывается китайский языковой центр
Иллюстрация: страница «ЦзиШи» «ВКонтакте».

На базе центра можно будет познакомиться с культурой Китая. Кроме лингвистических курсов, здесь будут библиотека, выставка оружия, курсы изготовления китайских аксессуаров и многое другое.

#ОБРАЗОВАНИЕ#НОВОСТИ

22 апреля в Екатеринбурге состоится открытие китайского культурно-языкового центра «ЦзиШи». Более подробно с информацией о нем можно ознакомиться на его странице «ВКонтакте».

Центр представляет собой пространство, где можно будет не только учить китайский язык, но и познакомиться с различными аспектами культуры этой страны, здесь будут представлены: китайская чайная церемония, китайская каллиграфия, выставка китайских доспехов и холодного оружия, традиционная китайская игра го, фотосессия в традиционных китайских костюмах, библиотека китайских книг, клуб рукоделия и изготовления традиционных китайских аксессуаров, путь аромата Сяндо.

На открытии гости смогут увидеть традиционные китайские танцы, игры, каллиграфию, посмотреть традиционные наряды и доспехи, посетить церемонию благовоний, музей оружия и доспехов, попрактиковаться в рукоделии и игре го.

Все экспонаты, представленные в центре ЦзиШи, привезли из Китая. Для желающих учиться предусмотрены уроки китайского языка, которые проводятся в мини-группах, сообщают «Моменты».

Язык нельзя в буквальном смысле потрогать. Поэтому культурный центр в моем представлении должен быть многофункциональным и не должен ограничиваться только изучением китайского языка. Гости центра должны иметь возможность услышать, увидеть, почувствовать и даже попробовать на вкус традиционную китайскую культуру, — рассказала директор центра Сунь Янань.

Напомним, представители туристической отрасли уже не раз анонсировали, что Китай в скором времени откроет туристические визы для россиян. После возобновления работы визовых центров Китая слоты на подачу документов до конца мая разобрали за двое суток. Россия и КНР готовят соглашение о безвизовых поездках туристических групп.

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Автор: Татьяна Юстус
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