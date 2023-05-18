В подвале Музея андерграунда откроется винный бар

Это совместный проект музея и винного бара «БиоШмио». Источниками вдохновения для организаторов стали гастрономия и искусство Испании. Что отразится в названии и в меню заведения.

Первый в городе бар внутри музея откроется в подвальных помещениях исторического здания на Добролюбова, 4 этим летом (в июле-августе).

Владелец Музея андеграунда коллекционер Павел Неганов и основатели бара «БиоШмио» Елена Бачинина и Роман Сергеев посвятили гастропроект Испании. Они решили назвать бар «Миро», по имени знаменитого испанского художника Жоана Миро. В оформлении интерьера будут реминисценции к его творчеству, а в меню — напитки и блюда испанской кухни.

Попробовать еду и вино можно будет уже 20 мая: в «Ночь музеев» во дворике музея откроется поп-ап-веранда.

Напомним, Музей андеграунда открылся в Екатеринбурге 28 апреля 2022 г. Он создан на основе частной коллекции Павла Неганова. В экспозиции представлено более 1000 произведений мастеров советского художественного андеграунда. Экспозиция разделена на тематические залы, в которых демонстрируются работы художников из Свердловска, Москвы, Ленинграда, Одессы.

Ранее DK.RU сообщил, что в 2023 г. на «Ночь музеев в Екатеринбурге» заявилось рекордное количество площадок: 140. Наряду с главными музеями города — Музеем изобразительных искусств и Музеем истории Екатеринбурга, Свердловским областным краеведческим музеем — посетителям будут доступны необычные площадки. В их числе Музей истории места на улице Мира, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Музей лицея Дягилева, гончарная мастерская «Златоуст» и другие.