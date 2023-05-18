Тюрьмы не будет! Прокурор запросил для Евгения Ройзмана штраф

В Октябрьском суде проходит третье заседание по делу экс-мэра Екатеринбурга. На него приехали Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, благотворитель Нюта Федермессер и журналист Алексей Венедиктов.

В ходе третьего заседания в Октябрьском районном суде гособвинение запросило для Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) штраф в 260 тыс. руб. Кроме того, прокурор потребовал сохранить для экс-мэра запрет на определенные действия, в частности, на выход в интернет.

Евгения Ройзмана обвиняют в дискредитации ВС РФ. В 2022 г. ему предъявили обвинение по первой части статьи 280.3 Уголовного кодекса из-за высказывания в прямом эфире на YouTube. Ранее он был трижды оштрафован по этой статье.

По случаю заседания суда в Екатеринбург прибыл «звездный десант»: Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» (признан в России СМИ-иноагентом) Дмитрий Муратов, журналист, экс-главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в РФ) и учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Они приехали поддержать Евгения Ройзмана. А Алла Пугачева и Наина Ельцина написали письма в защиту политика.

Уважаемый Суд. Я надеюсь, что дальновидность, неподкупность и независимость судебных органов еще не потеряна окончательно в нашем многострадальном обществе, и вы, несомненно, следите за сегодняшней ситуацией в нашей стране. Вам предстоит принять трудное решение не побояться оправдать Ройзмана Евгения Вадимовича и оставить его на свободе. Сегодняшний день наглядно показывает, каких людей надо поддерживать, чтобы не превратиться в серую бессловесную людскую массу, теряющую патриотические ориентиры. Будущее нашей Родины за такими людьми, как Ройзман Е. В., живущими интересами граждан не только своего региона, но и всей страны. Да! Защищает, как может, как велит его душа настоящего патриота, — цитата из письма Аллы Пугачевой (опубликовано e1.ru).

Приставы Октябрьского суда сообщили, что приговор экс-мэру Екатеринбурга предположительно огласят 19 мая.

Последние полгода Евгению Ройзману было запрещено посещать публичные мероприятия и использовать средства связи, включая интернет.

Напомним, что в марте экс-мэра Екатеринбурга арестовали за репост видеоролика с символикой ФБК, признанной экстремисткой организацией. Репост был произведен в феврале прошлого года на страницу «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте». На заседании суда Ройзман заявил, что никогда не был зарегистрирован в этой сети. Адвокат Владислав Идамжапов предложил отправить запрос во «ВКонтакте», чтобы они предоставили информацию о том, кто именно разместил этот пост. Но судья это предложение отклонил.

Защита политика пыталась обжаловать решение Ленинского районного суда Екатеринбурга об аресте, но Свердловский областной суд ее отклонил. В результате Евгений Ройзман отбыл административный арест (на 14 суток) в спецприемнике на Елизавете.