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Екатеринбургская епархия построит просветительский центр у Ново-Тихвинского монастыря

Екатеринбургская епархия построит просветительский центр у Ново-Тихвинского монастыря
Иллюстрация: sestry.ru

Здание будет возведено на участке в районе улицы Декабристов и Университетского переулка. Он предоставлен монастырю в безвозмездное пользование. Сейчас там сквер.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Свердловское управление государственной охраны объектов культурного наследия согласовало проект строительства духовно-просветительского центра вблизи комплекса зданий Ново-Тихвинского монастыря и Александро-Невского собора.

Основные помещения центра будут расположены в цокольном этаже, над ними появится благоустроенная территория с площадками для прогулок. Новое здание соединят с храмом в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» подземным переходом.

Данное решение по размещению помещений здания под землей было принято для того, чтобы не закрывать центральный вид на восточный фасад объекта культурного наследия «Главный корпус», — объясняют проектировщики (цитата по 66.ru).

В духовно-просветительском центре будут проходить собрания и семинары для верующих.

Ранее DK.RU сообщил, что на реконструкцию особняка для Академии шахмат нашли финансирование и подрядчика. Старинное здание на Малышева, 58 пустует и ветшает много лет. Стоимость работ по приведению его в порядок — 212 млн руб. Деньги будут выделены из областного бюджета, часть расходов возьмет на себя владелец «Сима-ленда», президент областной федерации шахмат Андрей Симановский.

Ранее DK.RU сообщил, что город заплатит за реконструкцию «Колизея» почти 180 млн руб. вместо 9,8 млн руб. Работы будут финансироваться из городского бюджета в течение трех лет. Примечательно, что бюджет реконструкции может вырасти еще вдвое: по оценке властей, до 300–350 млн руб.  

Автор: Виктория Говорковская
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