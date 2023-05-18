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«Налог на веселье»: рестораторов обяжут собирать с посетителей деньги на СВО

«Налог на веселье»: рестораторов обяжут собирать с посетителей деньги на СВО
Иллюстрация: РГ

Депутаты предлагают установить сбор в размере 1% от суммы счета для совершеннолетних посетителей ресторанов в пользу специальной военной операции, он будет обязательным для всех клиентов.

#НОВОСТИ

Законопроект о «налоге на веселье», предлагающий ввести сбор с посетителей ресторанов, клубов и баров в целях финансовой поддержки спецоперации, внесен в Госдуму в первом чтении. Инициаторами стали два депутата от партии КПРФ — Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев, они поддержали инициативу некоего ресторатора, который считает, что удержание 1% от счета будет необременительно для посетителя. Документ опубликован на сайте Думы, сообщает Коммерсантъ.

Из документа следует, что депутаты предлагают установить сбор в размере 1% от суммы счета для совершеннолетних посетителей ресторанов. Полученные средства, согласно законопроекту, зачисляются в федеральный бюджет, а оттуда в государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». В пояснительной записке говорится, что предложенная мера поможет участникам боевых действий и их семьям. 

Ответственным за сбор и перечисление средств становится оператор — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому принадлежит заведение. Уполномоченный правительством орган, согласно законопроекту, должен вести реестр операторов ресторанного сбора.

Фонд «Защитники отечества» был создан президентом России Владимиром Путиным в начале апреля. Он должен оказывать поддержку ветеранам военной операции, а также участвовавшим в боевых действиях на Донбассе с 2014 г. Финансировать его планируется за счет федерального бюджета и «иных источников».

Президент Владимир Путин подписал указ об изменениях в Концепцию государственной миграционной политики России на 2019-2025 гг., он опубликован на портале правовой информации. В документ добавлен пункт, связанный с «увеличением миграционного оттока населения Российской Федерации за рубеж» в 2022 г. Сколько людей уехали из России и не вернулись после начала специальной военной операции, точно подсчитать невозможно. По данным Росстата, с января по сентябрь 2022 гг. из страны выехали 419 тыс. человек — по сравнению с 202 тыс. за аналогичный период прошлого года. Демографы называли оценки в более чем 500 тыс. человек, писал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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