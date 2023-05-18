Как будут проходить выборы при военном положении? Госдума внесла изменения в закон

Дума внесла изменения в закон «О военном положении», разрешающие проведение выборов на территориях, где введен соответствующий правовой режим, его уже поддержали во втором чтении.

Изменения в закон «О военном положении», допускающие проведение выборов на территориях, где введен соответствующий правовой режим, внесен в Госдуму уже во втором чтении. Пункт об электоральных процедурах при военном положении внесли в рамках законопроекта, который изначально разрабатывался для замены понятия «член Совета федерации» понятием «сенатор Совета федерации», пишет Коммерсантъ.

Действующее законодательство оговаривает, что выборы и референдумы при военном положении не проводятся. Теперь в документе указано, что на территориях, где введено военное положение, выборы в органы государственной власти, местного самоуправления и референдумы могут проводить в том случае, если решение об их проведении ЦИК РФ принял после консультаций с Минобороны и ФСБ.

Поправки непосредственно в избирательное законодательство (конкретно в ст. 10.1 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»), внесенные отдельным пакетом, оговаривают, что инициативу о проведении выборов в ЦИК направляют губернаторы регионов, где введено военное положение. В таких случаях поправки допускают сокращение сроков избирательных действий, а также оговаривают, что законодательством РФ о выборах и референдумах могут быть установлены «иные особенности подготовки и проведения выборов, референдума в период действия военного положения».

Как уточнял председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников, поправки обеспечат проведение выборов в регионах, где действует режим военного положения — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Тот же документ вводит ряд других изменений в закон о выборах. К примеру, закон запрещает предвыборную агитацию с использованием ресурсов, доступ к которым ограничил Роскомнадзор. Также оговаривается, что при проведении выборов в органы госвласти (и президентских выборов) местные органы получат право выделить из бюджета субъекта (муниципалитета) средства на «оказание содействия в подготовке и проведении выборов», а также на информирование избирателей.

Кроме того, закон оговаривает минимальный порог для добровольных пожертвований кандидатам и партиям от граждан и предприятий. Депутаты предлагают установить «налог на веселье» сбор в размере 1% от суммы счета для совершеннолетних посетителей ресторанов в пользу специальной военной операции, он будет обязательным для всех клиентов, рассказывал DK.RU.

Помимо этого новшества закрепляют возможность изготовления списка избирателей в электронном виде. А при процедуре подсчета голосов от СМИ присутствовать смогут только сотрудники, оформленные по трудовому договору. Наконец, документ оговаривает создание экстерриториальных участков для голосования.