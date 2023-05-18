Кого не возьмут служить? Верховный суд назвал уважительные причины

Верховный суд рассмотрел доработанную версию постановления о воинских преступлениях и рассказал, кому можно легально уклониться от воинской службы, а кого за это ждет уголовный срок.

Верховный суд РФ 18 мая рассмотрел вопросы, связанные с уклонением от воинской и альтернативной службы, пишет Коммерсантъ. Теперь на воинскую службу не могут быть призваны подследственные и лица, имеющие непогашенную судимость. При этом гражданин не может считаться преступником, если не явился по повестке в связи с потерей трудоспособности, тяжелой болезнью близкого родственника или если он получил ее по достижении предельного возраста службы.

При этом в документе отмечается, что при рассмотрении уголовных дел, связанных с уклонением от призыва на военную службу, следует учитывать, что после достижения предельного возраста призыва уголовному преследованию могут подлежать только лица, «совершившие это преступление до достижения ими указанного возраста, при условии, что не истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности»:

Уклонение от призыва на военную службу может быть совершено путем неявки без уважительных причин на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии или неявки в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной службы. При этом уголовная ответственность наступает в случае, если призывник таким образом намерен избежать возложения на него обязанности нести военную службу по призыву.

ВС отдельно указал, что уважительными причинами неявки по повестке являются заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности; тяжелое состояние здоровья близких родственников либо участие в похоронах кого-то из них, а также «препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина». Уважительная причина неявки для граждан также — дознание, предварительное следствие или уголовное дело, переданное в суд. В этой же категории лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления. В таких случаях, если дело дошло до суда, необходимо выносить оправдательный приговор.

Верховный суд подчеркнул, что при решении вопроса о виновности гражданина, которому инкриминируется ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), необходимо «установить факт надлежащего оповещения призывника о явке в военный комиссариат».

Однако, отметил Верховный суд, умышленное членовредительство или симуляция болезни с целью уклонения от военной службы уголовно наказуемы. Если травму призывник нанес себе не сам, он все равно несет ответственность, как и его сообщник, причем последний сразу по двум статьям УК — о пособничестве и причинении вреда здоровью.

Уклонисты от призыва на военную службу и от военной службы были и будут всегда,— рассказал военный следователь и партнер адвокатского бюро Коблев и партнеры Владимир Слащев:

Однако мало кто из этих молодых людей, будь то призывник либо только что прибывший в расположение воинской части рядовой, решивший уклониться от службы путем симуляции какого-либо недуга, понимает, что компетентные органы прекрасно знают все методы и способы уклонения. Недавние изменения в УК РФ в части, касающейся ужесточения наказания за уклонение от военной службы, свидетельствуют о том, что государство активно борется с уклонистами, а новое постановление пленума ВС РФ императивно обращает внимание судов на эти изменения и на необходимость верной квалификации этого деяния.

Верховный суд также рассмотрел доработанную версию постановления о воинских преступлениях, которое было разработано в марте этого года. В документе, в частности, говорится, что «под неявкой в срок без уважительных причин на службу военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, следует понимать неприбытие указанных лиц при увольнении из части, при назначении, переводе, из командировки, отпуска или медицинской организации на службу в срок, установленный в соответствующих документах (например, в увольнительной записке, отпускном билете)».

В Москве искать призывников будут с помощью системы видеонаблюдения, рассказывал DK.RU. В столице работает 214 тыс. камер уличного видеонаблюдения. С их помощью будут определять место жительства призывников, которые не живут по прописке и уклонистов.