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Работающие из-за рубежа россияне будут платить такой же НДФЛ, как в России

Работающие из-за рубежа россияне будут платить такой же НДФЛ, как в России
Автор фото: Tyler Franta. Иллюстрация: Unsplash.com

Минфин решил сделать налоговые ставки для уехавших такими же, как для работников в России. Это проще для компаний, но у работников возникает риск двойного налогообложения.

#ЭМИГРАЦИЯ#НАЛОГИ#НОВОСТИ

Минфин установил на уровне 13% ставку НДФЛ для россиян, работающих удаленно на российские компании из-за рубежа, даже если они не являются налоговым резидентом РФ, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Таким образом, Минфин определился с решением дискуссионного вопроса о налоговой ставке для уехавших специалистов, не став ни обнулять ее, ни поднимать до 30%.

Ставка в 13% (или 15%, если годовой доход превышает 5 млн руб. в год) установлена для тех, кто работает из-за границы с организациями по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). 

Вне зависимости от их статуса – российский налоговый резидент, нерезидент — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов, — подчеркнул Алексей Сазанов.  

В апреле правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому ставка НДФЛ для работающих на российские компании из-за границы должна составлять 30% после утраты налогового резидентства РФ, сообщал DK.RU. Затем в Минфине уточнили, что законопроект не коснется работающих по трудовым договорам и фрилансеров, а инициатива почти сразу была отозвана.
 
Минфин еще в ноябре 2022 г. сообщал о намерении оставить ставку НДФЛ для налоговых нерезидентов на уровне 13-15%.
 
В то же время, как пишет «Коммерсантъ», самим нерезидентам поправки грозят двойным налогообложением: налоговые органы иностранного государства, как правило, также будут претендовать на обложение доходов своего нового резидента. Для тех нерезидентов, кто работает в стране, с которой у РФ действует соглашение об избежании двойного налогообложения (около 80 государств), и платит там налоги с полученной от российского работодателя зарплаты, есть возможность зачесть в РФ иностранный налог, отмечает партнер Kept Донат Подниек.

 

Автор: Андрей Пермяков
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