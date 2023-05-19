Работающие из-за рубежа россияне будут платить такой же НДФЛ, как в России
Минфин решил сделать налоговые ставки для уехавших такими же, как для работников в России. Это проще для компаний, но у работников возникает риск двойного налогообложения.
Минфин установил на уровне 13% ставку НДФЛ для россиян, работающих удаленно на российские компании из-за рубежа, даже если они не являются налоговым резидентом РФ, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Таким образом, Минфин определился с решением дискуссионного вопроса о налоговой ставке для уехавших специалистов, не став ни обнулять ее, ни поднимать до 30%.
Ставка в 13% (или 15%, если годовой доход превышает 5 млн руб. в год) установлена для тех, кто работает из-за границы с организациями по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).
Вне зависимости от их статуса – российский налоговый резидент, нерезидент — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов, — подчеркнул Алексей Сазанов.