Работающие из-за рубежа россияне будут платить такой же НДФЛ, как в России

Минфин решил сделать налоговые ставки для уехавших такими же, как для работников в России. Это проще для компаний, но у работников возникает риск двойного налогообложения.

Минфин установил на уровне 13% ставку НДФЛ для россиян, работающих удаленно на российские компании из-за рубежа, даже если они не являются налоговым резидентом РФ, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Таким образом, Минфин определился с решением дискуссионного вопроса о налоговой ставке для уехавших специалистов, не став ни обнулять ее, ни поднимать до 30%.

Ставка в 13% (или 15%, если годовой доход превышает 5 млн руб. в год) установлена для тех, кто работает из-за границы с организациями по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

Вне зависимости от их статуса – российский налоговый резидент, нерезидент — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов, — подчеркнул Алексей Сазанов.

В апреле правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому ставка НДФЛ для работающих на российские компании из-за границы должна составлять 30% после утраты налогового резидентства РФ, сообщал DK.RU. Затем в Минфине уточнили, что законопроект не коснется работающих по трудовым договорам и фрилансеров, а инициатива почти сразу была отозвана.

сообщал о намерении оставить ставку НДФЛ для налоговых нерезидентов на уровне 13-15%. Минфин еще в ноябре 2022 г.оставить ставку НДФЛ для налоговых нерезидентов на уровне 13-15%.