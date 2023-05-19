Великобритания ввела санкции против 86 компаний и заморозила российские активы

Как подчеркивается в пресс-релизе правительства, новые санкции обусловлены «кражей украинского зерна» и направлены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» России.

Великобритания ввела санкции против связанных с «Росатомом» компаний, «Дома.РФ», «Северстали» и Тинькофф-банка. В списки попали 86 физических и юридических лиц. Кроме того, МИД Великобритании замораживает российские активы до тех пор пока Россия «не согласится компенсировать нанесенный Украине ущерб», пишет РБК.

Британские санкции затронули и финансовый сектор компаний, связанных с «Росатомом», в том числе «Дома.РФ», «Северстали» и Тинькофф-банка. В числе пострадавших девять связанных с «Росатомом» компаний, которые производят передовые материалы и технологии, в том числе «Юматекс» (крупнейший в России производитель композитных материалов на основе углерода) и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ, среди прочего занимается лазерными технологиями). По мнению британского правительства, эти компании «продолжают играть ключевую роль в секторе, имеющем стратегическое значение» для ведения боевых действий России на Украине.

Ограничительные меры введены и против 24 лиц и компаний, занимающихся транспортными услугами. В список включены Pawell Shipping Co и Государственный зерновой оператор (государственная зерновая компания, созданная на территории подконтрольной России части Запорожской области). Их Великобритания обвиняет в «систематическом хищении украинского зерна».

Санкции также введены против шести российских судоходных компаний, в том числе Sun Ship Management, работу которой британские власти связывают с «Совкомфлотом». Под ограничительными мерами теперь и транспортная группа FESCO.

В санкционный список включили 20 руководителей оборонных предприятий. Среди них — бывший заместитель министра транспорта, президент и владелец концерна «Калашников» Алан Лушников и гендиректор предприятия Владимир Лепин. Ограничительные меры введены в отношении Балакиревского механического завода, который производит противопехотные и противотанковые мины, и АО «Мотовилихинские заводы» («Ростех» — миноритарный акционер компании), которое выпускает артиллерийские орудия. Под ограничения попали основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин и глава Запорожской АЭС Олег Романенко, 13 членов совета директоров «Газпром нефти» и пять членов совета директоров «Транснефти», глава ГУП «Государственный зерновой оператор» Никита Бусела.

Новые санкции в преддверии саммита G7 также анонсировали США: в санкционные списки войдет около 300 компаний, судов и самолетов, также будут введены экспортные ограничения в отношении 70 компаний из России и третьих стран. В новый санкционный пакет ЕС могут включить порядка 100 человек и компаний, которым запретят финансовые переводы, рассказывал DK.RU. Предполагается, что это помешает европейским компаниям помогать российскому бизнесу.