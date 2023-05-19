В ТРЦ «Гринвич» откроют двухэтажный универмаг с товарами от российских дизайнеров

В бутике площадью около 3000 кв. м будут продаваться одежда, обувь и товары для дома, рассчитанные на покупателей мидл-сегмента. Также в рамках проекта будет работать «фэшн-инкубатор».

В ТРЦ «Гринвич» откроется универмаг российских дизайнеров, в нем представит свои товары около 100 брендов.

Шоурум под названием Hi-Light будет располагаться на двух этажах, займет площадь около 3000 кв. м, сейчас на месте будущего бутика проводится реконструкция.

Как пишет «Коммерсант-Урал», создатели площадки собираются организовать «фэшн-инкубатор» и не только продавать различные товары, но и проводить обучающие мероприятия. Предполагается, что проект поможет в запуске бизнеса молодым дизайнерам.

Контент, фотосъемки, развитие интернет-магазина, продвижение — это все мы берем на себя. От дизайнеров требуется лишь творчество, то есть их коллекции, — рассказал изданию управляющий партнер проекта Леонид Корысткин.

Универмаг будет состоять из нескольких зон, где будут представлены российские дизайнеры одежды и обуви, товаров для дома, также в Hi-Light будет работать кофейня. Проект ориентирован на мидл-сегмент, инвестором выступает ТРЦ «Гринвич».

Напомним, в начале этого года DK.RU писал, что известный бренд одежды из Екатеринбурга Siammsiamm заявил о закрытии магазинов и производства. Объявление основательницы компании Лады Томиловой было опубликовано в официальных соцсетях бренда:

«Я с огромной любовью, благодарностью, спокойствием и принятием отпускаю еще один этап своей жизни. Siammsiamm завершает свой десятилетний путь. Более года я находилась в метаниях, не могла принять окончательное решение», — сказано в сообщении.

В России работали пять магазинов Siammsiamm — в Екатеринбурге, Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре, было налажено местное швейное производство.

Сейчас в Екатеринбурге бутики с товарами российских и екатеринургских дизайнеров работают в нескольких ТРЦ, в том числе в универмаге BOLSHOY на ул. Малышева, в аутлете Brands’ Stories на ул. Нескучной, в ТЦ Milano Moda на ул. Радищева.

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