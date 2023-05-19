Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 18.05
80,76
87,57
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В ТРЦ «Гринвич» откроют двухэтажный универмаг с товарами от российских дизайнеров

В ТРЦ «Гринвич» откроют двухэтажный универмаг с товарами от российских дизайнеров
Иллюстрация: проектная документация

В бутике площадью около 3000 кв. м будут продаваться одежда, обувь и товары для дома, рассчитанные на покупателей мидл-сегмента. Также в рамках проекта будет работать «фэшн-инкубатор».

#РИТЕЙЛ#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

В ТРЦ «Гринвич» откроется универмаг российских дизайнеров, в нем представит свои товары около 100 брендов.

Шоурум под названием Hi-Light будет располагаться на двух этажах, займет площадь около 3000 кв. м, сейчас на месте будущего бутика проводится реконструкция.

Как пишет «Коммерсант-Урал», создатели площадки собираются организовать «фэшн-инкубатор» и не только продавать различные товары, но и проводить обучающие мероприятия. Предполагается, что проект поможет в запуске бизнеса молодым дизайнерам.

Контент, фотосъемки, развитие интернет-магазина, продвижение — это все мы берем на себя. От дизайнеров требуется лишь творчество, то есть их коллекции, — рассказал изданию управляющий партнер проекта Леонид Корысткин.

Универмаг будет состоять из нескольких зон, где будут представлены российские дизайнеры одежды и обуви, товаров для дома, также в Hi-Light будет работать кофейня. Проект ориентирован на мидл-сегмент, инвестором выступает ТРЦ «Гринвич».

Напомним, в начале этого года DK.RU писал, что известный бренд одежды из Екатеринбурга Siammsiamm заявил о закрытии магазинов и производства. Объявление основательницы компании Лады Томиловой было опубликовано в официальных соцсетях бренда:

«Я с огромной любовью, благодарностью, спокойствием и принятием отпускаю еще один этап своей жизни. Siammsiamm завершает свой десятилетний путь. Более года я находилась в метаниях, не могла принять окончательное решение», — сказано в сообщении.

В России работали пять магазинов Siammsiamm — в Екатеринбурге, Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре, было налажено местное швейное производство.

Сейчас в Екатеринбурге бутики с товарами российских и екатеринургских дизайнеров работают в нескольких ТРЦ, в том числе в универмаге BOLSHOY на ул. Малышева, в аутлете Brands’ Stories на ул. Нескучной, в ТЦ Milano Moda на ул. Радищева.

Читайте также: В Екатеринбург зашли аналоги Pull&Bear, Zara и Stradivarius

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Гендиректора разработчика «ЭпиВакКороны» уволили в связи с утратой доверияГендиректора разработчика «ЭпиВакКороны» уволили в связи с утратой доверия
  • «Соискатели, начитавшись интернета, отказывались даже приходить к нам на собеседования»«Соискатели, начитавшись интернета, отказывались даже приходить к нам на собеседования»
  • В институте РАН арестовали третьего ученого за год. Теперь там не понимают, как работатьВ институте РАН арестовали третьего ученого за год. Теперь там не понимают, как работать
  • Цыганский поселок на Юго-Западе застроят жильем. К работам приступят летом этого годаЦыганский поселок на Юго-Западе застроят жильем. К работам приступят летом этого года
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.