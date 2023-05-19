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«В нынешних условиях я считаю приговор оправдательным». Суд вынес решение по делу Ройзмана

Евгений Ройзман после оглашения приговора
Евгений Ройзман после оглашения приговора. Иллюстрация: DK.RU

Политика приговорили к штрафу, на который собравшиеся у суда предложили скинуться прямо здесь и сейчас. В планах у экс-мэра — разобраться, как жить со статусом иноагента и вернуться к личным приемам.

#СУДЫ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге сегодня, 19 мая, вынесли решение по делу Евгения Ройзмана, признанного иноагентом. За дискредитацию Вооруженных Сил РФ (ч.1 ст. 280.3 УК РФ) Октябрьским районным судом он оштрафован на 280 тыс. руб. О том, что гособвинение запросило для Евгения Ройзмана штраф, а не заключение, стало известно накануне. Как писал DK.RU, прокурор также потребовал сохранить для экс-мэра запрет на определенные действия, в частности, на выход в интернет.

Как полагает следствие, 1 июля 2022 г. бывший мэр Екатеринбурга во время прямого эфира на своем YouTube-канале отвечал на вопросы зрителей и дискредитировал Вооруженные Силы РФ. Обвинение сформировали прокуроры Москвы, но дело рассматривали в Екатеринбурге. 

После вынесения решения Евгений Ройзман поговорил с журналистами. Он рассказал, что приговор стал для него неожиданостью и в нынешних условиях он воспринимает его как оправдательный. Также он прокомментировал работу своей защиты:

Блестящая работа, ни одного лишнего слова, отлично выстроенная стратегия. Они свою задачу выполнили полностью. Ну, а моя задача была в первую очередь сесть, во вторую очередь не наговорить себе на новый срок и остаться на своих позициях, что, я считаю, мне удалось. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, особенно жителей Екатеринбурга и вообще всех добрых людей.

В планах у политика — возобновить ведение прямых эфиров в интернете и личные приемы граждан. Это стало возможным, так как новые ограничения на выход в сеть суд на него не наложил. При этом Ройзман подчеркнул, что ему в ближайшее время предстоит понять, как жить со статусом иноагента.

Напомним, ранее Евгений Ройзман был приговорен к 14-дневному административному аресту за пост в социальной сети, в которой даже не был зарегистрирован.

Автор: Александра Клименко
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