Банки оказались отрезаны от исполнения закона об электронных повестках

По закону банки должны отказывать уклонистам от призыва в получении кредитов, однако у них нет доступа к единому реестру военнообязанных.

Российские банки не могут выполнять нормы закона об электронных повестках, согласно которому должны отказывать уклонистам от призыва в получении кредитов, пишет РБК. Финучреждениям не прописали доступ к новому единому реестру военнообязанных и дополнительному реестру повесток, говорится в письмах Национального совета финансового рынка (НСФР) в Министерство обороны и Банк России. В последних двух ведомствах не стали комментировать ситуацию, председатель НСФР Андрей Емелин подтвердил информацию.

То, что к исполнению новых норм будут причастны банки, для всех на рынке было открытием. Это поправки в закон «О воинской обязанности», а не в наш профильный закон «О банках и банковской деятельности». Очень странно, что, устанавливая требование для финорганизаций, ни их самих, ни Банк России к обсуждению не привлекли, — говорит Андрей Емелин.

Банки озабочены также тем, как корректно отказывать в кредитах заемщикам, которые оказались в новом реестре. Кроме того, НСФР просить разъяснить, как стоит действовать банкам, если при подаче заявки на кредит повестки еще не было, а в день заключения договора клиент стал считаться уклонистом. По мнению Емелина, также на основании включения клиента в единый реестр военнообязанных нельзя отказывать ему в реструктуризации или рефинансировании кредита, так как по сути речь идет об уже имеющихся обязательствах.

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Электронные повестки, запрет на выезд и сделки с жильем: как оцифруют воинский учет

Для банков важно видеть не только факт введения временных ограничений в отношении гражданина, но и факт отмены, говорит эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Михаил Алексеев.