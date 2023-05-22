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На развязке у «Калины» сняли важное ограничение для водителей

На развязке у «Калины» сняли важное ограничение для водителей
Иллюстрация: DK.RU

Теперь можно выехать из города без пробок, двигаясь по Базовому переулку в сторону Синих Камней. Ограничение действовало с конца апреля — за это время там построили новую дорогу.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

В выходные дорожники открыли проезд по Базовому переулку в сторону Синих Камней и обратно. Ограничение вводилось в связи с ремонтом развязки у концерна «Калина».

С конца апреля можно было выехать на Сибирский тракт по объездной дороге через ул. Яламова. В выходные дни там скапливались серьезные заторы — водители могли провести в пробке до часа. Ограничение планировали снять еще 12 мая, но, по всей видимости, на строительство новой дороги потребовалось больше времени.

По данным администрации Екатеринбурга, в связи со строительством новой транспортной развязки на пересечении пер. Базового — ул. Комсомольской — Сибирского тракта продолжают действовать другие ограничения:

  • до 31 августа закрыты съезды с ул. Комсомольской на ул. Хрустальную — заезд на Синие Камни организован путем введения левого поворота на перекрестке на въезде в микрорайон,
  • до 31 декабря 2023 г. закрыт проезд от ул. Куйбышева до Сибирского тракта вдоль ул. Комсомольской,
  • до 4 ноября 2024 г. закрыт проезд от Сибирского тракта до ул. Куйбышева вдоль ул. Комсомольской рядом со Свердловским областным педагогическим колледжем.

Как ранее писал DK.RU, работы у «Калины» начались в ноябре 2021 г. Подрядчиком выбрано ООО «АльмакорГрупп». Общая стоимость работ превышает 6 млрд руб.

В прошлом году Рустам Галямов пообещал, что движение автомобилей по эстакадам правого и левого проездов, с двумя полосами движения на каждом, запустят в третьем квартале 2023 г. Аналогичные заявления звучали и от других представителей власти. По контракту всю развязку у концерна «Калина» должны ввести в декабре 2024 г.

Автор: Елизавета Порошина
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