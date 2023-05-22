Минфин предложил сократить будущие расходы на маткапитал

Расходы на материнский капитал на ближайшие годы прогнозируются исходя из рождаемости, которая, как ожидается, в ближайшие годы будет медленно снижаться.

Минфин предложил сократить оценку федерального трансферта Социальному фонду для выплаты материнского капитала на 17% в 2024-2026 гг., пишет РБК со ссылкой на предварительные проектировки бюджета. Совокупное снижение может составить 356 млрд руб.:

в 2024 г.: минус 109,7 млрд руб., до 516,3 млрд руб.;

в 2025 г.: минус 132,7 млрд руб., до 561,5 млрд руб.;

в 2026 г.: минус 113,7 млрд руб. (относительно бюджетного прогноза), до 608,3 млрд руб.

В 2023 г. на материнский капитал в федеральном бюджете заложено 551,3 млрд руб. При этом по итогам прошлого года фактический трансферт на его выплату снизился на 14% до 382 млрд руб. Впрочем, итоговая оценка прогнозируемого сокращения трансфертов на выплату маткапитала будет определена при формировании проекта федерального бюджета, указали в Минтруде. Там подчеркнули, что все заявки граждан на выплату маткапитала будут удовлетворены.

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В 2023 г. размер маткапитала составляет 586,9 тыс. руб. при рождении первенца, а на второго ребенка — 775,6 тыс. руб. Доплата на второго ребенка, если семья уже получила материнский капитал на первого, составляет 188,7 тыс. руб.

Сокращение прогнозируемых затрат на маткапитал связано с сокращением числа женщин в детородном возрасте, а также негативными трендами в сфере рождаемости в 2021–2022 гг., полагает директор ИНП РАН Александр Широв.

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Прогноз по рождаемости на ближайшие годы является одним из факторов, исходя из которого прогнозируется трансферт на выплаты материнского капитала, закладываемый в бюджет. При этом в 2024-2026 гг. рождаемость в России продолжит медленно снизаться, говорит научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Игорь Ефремов. Суммарный коэффициент рождаемости будет между 1,3 и 1,4 рождениями на одну женщину детородного возраста, а количество рождений — между 1,1 млн и 1,2 млн, ожидает он.