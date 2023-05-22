Свердловские предприниматели стали чаще жаловаться на налоговый контроль

Как отметила региональный бизнес-омбудсмен Елена Артюх, количество таких жалоб стало увеличиваться еще в прошлом году. В нынешних условиях проблематика не потеряла актуальность.

В первом квартале 2023 г. четверть всех обращений к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Свердловской области касались налогового контроля. На пресс-конференции Елена Артюх рассказала, что эта тема сегодня беспокоит уральских предпринимателей сильнее всего.

На втором месте по количеству обращений — тема взаимодействия с правоохранительными органами (18% обращений), на третьем — вопросы земельных, арендных и имущественных отношений (12%), пишет «Интерфакс-Урал».

Заместитель губернатора Дмитрий Ионин подтвердил, что сфера налогового контроля сегодня — «самая больная точка» для бизнеса и отметил, что ему поручено организовать мониторинг защиты прав предпринимателей в этой сфере.

Ранее Елена Артюх представила ежегодный доклад о защите прав предпринимателей в 2022 г. Как уже писал DK.RU, за год бизнес-омбудсмен оказал помощь по 1,9 тыс. обращений, 11% из них были связаны с действиями налоговых органов. В топ-5 самых актуальных проблем, с которыми к ней обращались предприниматели, впервые за долгое время вошла тема санкций — на нее пришлось 7,7% поступивших за год жалоб.

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