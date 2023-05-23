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Банк России намерен стимулировать кредитование на территории ДНР и ЛНР

Банк России намерен стимулировать кредитование на территории ДНР и ЛНР
Иллюстрация: РИА

Эффект от меры ЦБ будет заключаться в расширении потенциала кредитования в данных регионах, для государства эта мера также дает возможность сэкономить средства на докапитализации.

#НОВОСТИ

Банк России решил установить льготный коэффициент риска по кредитам корпоративным клиентам, зарегистрированным на территории четырех новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Текст соответствующего постановления был опубликован на портале regulation.gov.ru в инструкции «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией», пишет Коммерсантъ. Как пояснили в Банке России, их введение позволяет «снизить нагрузку на капитал банков по таким кредитам».

При этом установленный в документе коэффициент риска в размере 75% от объема кредита не зависит от даты его выдачи. Это означает, что банки смогут его применить к уже выданным ссудам, а не только вновь выдаваемым. «В настоящее время к таким кредитам предусматривается применение коэффициентов риска на общих основаниях, в том числе с применением повышенных коэффициентов риска (до 150%), а пониженный коэффициент риска действует лишь по кредитам предприятиям Крыма и Севастополя»,— пояснили в Банке России.

По оценке банковского эксперта Алексея Нечаева, эффект от меры ЦБ будет заключаться расширении потенциала кредитования в данных регионах: 

При применении коэффициента риска в размере 75% банк на единицу капитала сможет прокредитовать в этих регионах на треть больше, чем если бы он использовал капитал для кредитования в остальных российских регионах. Пониженный коэффициент риска будет экономить капитал банка, который, в свою очередь, он сможет использовать для расширения кредитования как в данных регионах, так и за их пределами.

В настоящее время на новых территориях работает ПСБ, у которого зарегистрировано 358 отделений. Объем кредитного портфеля в банке не раскрыли, но с июня 2022 г. банк открыл свыше 65 тыс. счетов корпоративным клиентам. В ПСБ пояснили, что в части риск-весов сейчас применяют подход, аналогичный тому, что действует на остальной территории России: на этот показатель, в частности, влияют структура сделки и вид деятельности компании. Поэтому в банке позитивно отреагировали на планы регулятора «по стимулированию кредитования в новых регионах». 

Реализация других мероприятий, помогающих в управлении кредитными рисками, таких как, например, учет имущественных прав и залогов, может положительно повлиять на предложение и выдачи кредитных продуктов компаниям и жителям регионов, также считают в ПСБ.

Мера направлена на стимулирование банков финансировать проекты в этих регионах, но это не означает снижения региональных рисков, отмечает руководитель департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Роман Кенигсберг. При этом, поскольку в этих регионах действуют в основном госбанки, то для государства это мера также дает возможность сэкономить средства на их докапитализации. Однако ставки по кредитам должны покрывать риски, если государство намерено не просто финансировать отдельные проекты, а активизировать кредитование в целом. Эксперты ждут появления инструментов снижения рисков, например, госгарантии или госстрахования.

Росфинмониторинг подготовил законопроект, по которому банки с 1 января 2026 г. будут обязаны проводить денежные переводы с указанием информации о получателе средств, рассказывал DK.RU. Это скорректированная версия проекта, изначально он был опубликован в марте 2023 г. Ведомство исправило набор данных, которые нужно будет предоставить при совершении перевода, но не стало учитывать основные замечания банков.

Автор: Андрей Широков
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