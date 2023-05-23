Движение на ЕКАД будут контролировать с помощью «умных устройств»

Власти намерены приобрести шесть аппаратно-программных комплексов, которые установят на разных участках автодороги. На них планируют потратить 14 млн руб.

Департамент госзакупок объявил аукцион по размещению на участках Екатеринбургской кольцевой автодороги специальных интеллектуальных транспортных систем для мониторинга трафика. Начальная стоимость аукциона — 14 млн руб.

Как пишет ЕАН, в составе каждого комплекса будет видеокамера, вычислительный блок для сбора и анализа трафика, модуль связи и управления, инфракрасный прожектор, а также предустановленное программное обеспечение, которое позволит комплексу на месте обрабатывать информацию и проводить вычисления.

Устройства появятся на шести участках ЕКАД, в том числе на втором и третьем пусковых комплексах.

Отметим, в настоящий момент в Екатеринбурге активно используют «умные устройства» для контроля ситуации на дорогах. Так, была внедрена автоматизированная система управления дорожным движением, к которой подключено несколько сотен светофоров, а на ключевых перекрестках установлены комплексы автоматизированной фиксации нарушений.

Ранее DK.RU писал, что свердловские власти в этом году направят на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 8,4 млрд руб. На эти деньги на региональных трассах приведут в порядок 13 участков общей протяженностью более 61 км. В Екатеринбурге отремонтируют 17 участков улиц протяженностью 17,3 км и обновят светофоры на 27 перекрестках. В Нижнем Тагиле отремонтируют пять участков протяженностью 5,4 км.

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