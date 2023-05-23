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Движение на ЕКАД будут контролировать с помощью «умных устройств»

Движение на ЕКАД будут контролировать с помощью «умных устройств»
Иллюстрация: све.рф

Власти намерены приобрести шесть аппаратно-программных комплексов, которые установят на разных участках автодороги. На них планируют потратить 14 млн руб.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Департамент госзакупок объявил аукцион по размещению на участках Екатеринбургской кольцевой автодороги специальных интеллектуальных транспортных систем для мониторинга трафика. Начальная стоимость аукциона — 14 млн руб.

Как пишет ЕАН, в составе каждого комплекса будет видеокамера, вычислительный блок для сбора и анализа трафика, модуль связи и управления, инфракрасный прожектор, а также предустановленное программное обеспечение, которое позволит комплексу на месте обрабатывать информацию и проводить вычисления.

Устройства появятся на шести участках ЕКАД, в том числе на втором и третьем пусковых комплексах.

Отметим, в настоящий момент в Екатеринбурге активно используют «умные устройства» для контроля ситуации на дорогах. Так, была внедрена автоматизированная система управления дорожным движением, к которой подключено несколько сотен светофоров, а на ключевых перекрестках установлены комплексы автоматизированной фиксации нарушений.

Ранее DK.RU писал, что свердловские власти в этом году направят на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 8,4 млрд руб. На эти деньги на региональных трассах приведут в порядок 13 участков общей протяженностью более 61 км. В Екатеринбурге отремонтируют 17 участков улиц протяженностью 17,3 км и обновят светофоры на 27 перекрестках. В Нижнем Тагиле отремонтируют пять участков протяженностью 5,4 км.

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Автор: Елизавета Порошина
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