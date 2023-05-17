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Участок Пермского тракта в районе Ревды закрыли для прямого проезда. И это надолго

Участок Пермского тракта в районе Ревды закрыли для прямого проезда. И это надолго
Иллюстрация: DK.RU

Хорошая новость в том, что путепровод капитально отремонтируют, а проезжую часть расширят до четырех полос. Плохая — работы планируют завершить только осенью 2024 г.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

С сегодняшнего дня на трассе Пермь — Екатеринбург вводится ограничение движения на 316 км — прямой проезд через путепровод в районе Ревды будет закрыт в оба направления. Как пояснили в пресс-службе Уралуправтодора, для водителей будет доступен проезд через съезды транспортной развязки по круговому движению.

Участок Пермского тракта в районе Ревды закрыли для прямого проезда. И это надолго 1

Перекрытие связано с капитальным ремонтом мостов и путепроводов на трассе Р-242. Помимо объекта на участке км 301 - км 326 (в районе Ревды) отремонтируют путепроводы на участках км 276 - км 301 (в районе Нижних Серег и Дружинино) и км 187 - км 232 (в районе Ачита).

Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута, — отметили в Уралуправтодоре.

Как ранее писал DK.RU, в рамках масштабного ремонта Пермского тракта проезжая часть будет расширена до четырех полос, а грузоподъемность сооружений будет увеличена до сооружений до современных нормативных нагрузок.

Также запланирован ремонт мостов через реки Ут, Бисерть, Арийку, Тюш, Пут и Чусовую, а также на путепроводах в составе транспортных развязок и проходящих над железнодорожными путями.

Отметим, трасса Екатеринбуг – Пермь в будущем должна войти в состав скоростного автобана М-12, поручение о строительстве которого ранее дал Владимир Путин.

В конце прошлого года стало известно, что участок трассы на отрезке Дюртюли — Ачит будет строить холдинг «Автобан»: стоимость контракта — свыше 39 млрд руб.

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Автор: Елизавета Порошина
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