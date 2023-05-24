«Хочу жить в процветающей России. И для этого нам нужна национальная идея, или идеология»

«Пора осмыслить пройденный путь, совершенные ошибки и ясно сформулировать, к чему мы стремимся, какими должны быть важные «узлы» устройства общества», — Юрий Моисеенко.

Юрий Моисеенко, генеральный директор группы компаний PROSPECT GROUP:

— В последнее время все чаще слышу и читаю о необходимости создания идеологии. На мой взгляд, это вполне очевидно, это как вопрос — нужны ли путешественнику карта и компас? Если у него есть цель, а не вариант «нас невозможно сбить с пути — нам пофигу, куда идти», то очень желательно. А то вон Колумб сплавал в Индию — всем миром теперь расхлебываем. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что есть и противоположные мнения. Например, в ролике Алексей Антонова: Какая идеология нужна России? Счет был бы 99:1 все же в пользу идеологии, но есть нюанс.

НЮАНСИЩЕ!

В действующей Конституции написано:

В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

В действие она (Конституция) вступила 12 декабря 1993 г.

В 1993 г. мне было 26 лет. Дочке три года. Что-то я уже немного понимал, и почему тогда так написали, я прекрасно… не то что даже понимаю, сколько ощущаю (помню эти ощущения). Поскольку состояние общества в начале 90-х более определялось не результатом холодного анализа научных фактов, а скорее усталостью и досадой, с одной стороны, и надеждой на лучшее будущее и радостным ожиданием, с другой.

То есть, с одной стороны, «наелись» господства одной (коммунистической) идеологии досыта. Запрет на частную собственность (на средства производства), на предпринимательство, плановая система в экономике… В витрине «Гастронома» — пирамиды трехлитровых стеклянных банок с березовым соком, и больше в магазине практически ничего нет. Очереди на 30 минут за молоком. За колбасой — раз в полгода — очередь на три часа. С бойней, в сражениях с теми, кто пытается влезть без очереди. Если тебе досталось колбасы (могло и не хватить), несешь домой эти несчастные 300 г с ощущением невероятной радости добытчика, как будто ты минимум мамонта «завалил»! Cерьезно, вот такие были ощущения.

Реальная «картинка» из жизни г. Березовский под Екатеринбургом, 80-е…

С другой стороны — огромная надежда! Ну да, 70 лет шли не туда, с коммунизмом явно не задалось, но наконец-то (наши правители) поняли, куда надо! В задницу эту идеологию (коммунистическую, да и все остальные заодно!), сольемся в экстазе с нашими белыми братьями на Западе и заживем как люди, все будет прекрасно!..

Пускай цветут все цветы — толерантность, демократия! Так было…

Но 30 лет — приличный срок. Все оказалось не совсем так, местами — совсем не так…

Пора осмыслить пройденный путь, совершенные ошибки и ясно сформулировать — я все же буду называть это идеологией — описание, как должно быть и к чему мы стремимся, касательно основных моментов, важных «узлов» устройства общества.

Но сначала — «вид сбоку», еще несколько аргументов, почему пресловутая идеология нужна.

Вернемся к тезису «пускай цветут все цветы». Звучит красиво. Но каждый знает — если регулярно не пропалывать огород, он быстро зарастет сорняками, и не будет у вас ни цветов, ни морковки. Биологическое проявление второго закона термодинамики — при отсутствии целенаправленных (противо)действий хаос системы только увеличивается.

И тот «звиздец», который творится вокруг (просто включите новости на 5 минут) не оставляет ни малейших иллюзий и сомнений — с нынешним мироустройством что-то кардинально, в основе своей, не так.

Это не ново, конечно. Иначе, по большому счету, никогда и не было — за последние 5000 лет войны на земном шаре не было всего 270 лет, или 5,4% времени…

Прожив 54,5 года без прямого участия и касательства меня непосредственно военных действий, я накопил какой-никакой жизненный опыт, стал отцом и дедом, обрел (благодаря возрасту и опыту) способность видеть картину мира не фрагментарно, а более-менее общую, по крайней мере, общие взаимосвязи различных явлений. Богатство одних стран, и бедность других — казалось бы, какая связь, разные же страны? И да, и нет, и в этом дополнительная сложность — гречку от риса отделить хоть и хлопотно, но относительно просто. А вот попробуй разные сорта риса рассортировать — утомительно…

Между тем связь есть, и она «железная», хоть и тщательно замаскирована и потому не видна с первого взгляда…

Это как не видеть связи между пятью волнами расширения НАТО на восток (вопреки договоренностям, достигнутым при сносе «Берлинской стены») и текущими событиями на Украине. Слепой котенок тоже не понимает, за что и почему его топят. Тем более что топить-то его не за что!

Но поскольку примерять на себя участь котенка, а тем паче на своих потомков, очень сильно не хочется — придется вникать и разбираться.

И это первая причина, почему нужна ясная, внятно сформулированная идеология.

Мы не в раю живем, до идеального общества еще как «до Китая… на четвереньках». Дашь себе слабину, не продумаешь тщательно важные моменты — в лучшем случае облапошат и оставят на обочине жизни без перспективы. В худшем — можно и не дожить до светлого будущего. История человечества в основном и состоит из грабежей со смертоубийством. А у России много чего можно отнять, больше, чем у любой другой страны в мире. И ценности эти приближаются к исчерпанию (в мировом масштабе), а значит, будут только прибавлять в стоимости. Газ, нефть, полезные ископаемые, пресная вода, чернозем, лес и т.д. и т.п.

Короче — это просто для физического выживания необходимо.

Но тяжело это, врать не буду. Думать о глобальных вещах, мироустройстве — что не так и как надо? Мне (нам) и без этого забот хватает — работа, семья, здоровье, прочие хлопоты — все это забирает все время и силы…

Я, пока разобрался с тем, что произошло на Украине (материал в VK от октября 2022 г.), похудел на 3 кг. Чтобы по всем составляющим многогранной современной жизни — экология, экономика, энергетика, демография, безопасность, образование, воспитание, медицина, пенсии, соцобеспечение. Разобраться в этом самому малореально, а если принять во внимание, что по каждому вопросу 50% источников придерживается одной точки зрения, а вторые 50% — прямо противоположной, так совсем грустно делается…

Казалось бы, ничего сложного, хорошее от плохого каждый может отличить самостоятельно… Но, знаете, теорема Пифагора — тоже ничего сложного, особенно если знаешь ее формулировку. Однако без подсказок доказать ее самому — две большие разницы.

Скажете, что сравнивать науку (геометрию) и размышления о том, как должна быть устроена человеческая жизнь, это понятно каждому и никаких специальных знаний не требует? Но посудите сами — с науками у человечества все неплохо, самолеты летают, машины-поезда ездят, трактора пашут. А вот жить и мирно соседствовать люди так и не научились.

Так что нет, эта сфера ничуть не проще научной деятельности, скорее, сложнее. Поскольку объект управления — человек — самое сложное, что есть в природе.

Хотелось бы, конечно, переложить это на плечи мудрого «царя» и «свиты» и жить спокойно своей жизнью, в принципе, это и есть суть общественного договора с элитами, с властью, но есть два обстоятельства:

Во-первых, один в поле не воин. Как бы ни был мудр и энергичен правитель, без поддержки народа цена всего этого стремится к нулю. Одной пробкой миллионы «бочек» не заткнуть, безопасность и процветание страны — наша общая забота. Кто во главе — это ведь тоже в некотором смысле лотерея. Я за 56 лет жизни очень разные варианты наблюдал. Надеяться, что нам (России), все время будет везти по этой части, хочется, конечно… Но опыт подсказывает, что лучше быть готовым к разным вариантам. Тем более что выбор правителя — он ведь тоже от нас зависит, в конечном счете.

Причем в квадрате! Ну, то есть должен зависеть, все (адекватные) люди хотят, чтобы зависел! Про демократию разговор отдельный, но вот что я уже понял: демократия — это не про то, что раз в несколько лет пришел на голосование, поставил галочку и все. Большая и тяжелая работа, чтобы в бюллетенях правильные фамилии были — Гитлер вполне себе демократическим образом был избран.

Поэтому нужна идеология.

Вернемся к аналогии с науками. Старшеклассник к окончанию школы (если он нормально учился) в состоянии решать довольно сложные задачки, при этом знания, необходимые для решения, человечество копило минимум 2000 лет. Вот и вся разница, вот поэтому такой бардак в современном мироустройстве. Лет через 10-20-30 после окончания школы вам эти синусы-косинусы, закон Фарадея, органическая химия пригодились? С 2 Н 5 ОН разве что…

И от обратного: поскольку жизнь и развитие общества — наша общая задача, общественных знаний точно не хватает. Но нужна идеология, «нить Ариадны», чтобы не утонуть в море информации и мнений, иначе это будет бесконечное «броуновское движение» с нулевой суммой…

Небольшое уточнение. При слове «дерево» кто-то представляет березу, кто-то пальму, а кто-то свежеструганные сосновые доски. А уж сколько разных смыслов можно вложить в такое емкое слово, как «идеология» — ужас!

Поэтому я не буду спорить с Алексеем Антоновым, ссылка на ролик которого дана в начале статьи. Мы с ним о разном. Он в слово «идеология» вкладывает исторический смысл — набор крайне жестких «штампов», закрепляющих превосходство одной идеи — коммунизма, демократии, фашизма, не допускающих инакомыслия. Кто не с нами — тот против нас; прыжок на месте — попытка к бегству; шаг в сторону — расстрел. Собственно, те идеологии, которые человечество прошло на своем пути, такими и были, полностью или в значительной степени. И даже демократия, казалось бы, изначально предполагающая разные мнения, на наших глазах скатывается… в безумие. Дай Бог, чтобы до кровавого хаоса не дошло. Впрочем, на территории других стран лидер демократического мира — США — устраивает это перманентно…

Но я вкладываю в слово «идеология» другой смысл. Я смотрю вперед, а не назад. Надо учиться на ошибках прошлого, безусловно. Но не надо «выплескивать с водой ребенка». Это типа как запретить самолеты — на них люди гибнут, слишком опасно. Ну да, на первых самолетах было слишком опасно. А сейчас — норма жизни. И поскольку «…нам разум дал стальные руки — крылья», предлагаю все же летать. Не повторяя ошибок прошлого, но об этом позже. Я ведь отнюдь еще не все причины необходимости идеологии перечислил.

Один лишь момент отмечу (потихоньку я ведь начал шевелить мозгами). О чем я ни задумываюсь, у меня как минимум дилемма получается. Не надо забывать, что у любой монеты две стороны, а у палки два конца. Диалектика, если угодно. Это насчет жестких однозначных идей — у меня что-то не так получается.

Теперь о третьей причине — немного издалека.

В середине 20-го века психобиолог Курт Рихтер из Гарварда провел такой эксперимент: поместил крыс в бассейн с водой, чтобы проверить, как долго они продержатся. Оказалось, что в среднем они сдаются и тонут через 15 минут. Но если буквально за секунду до того, как они сдавались из-за истощения, их вытаскивали из воды, сушили и давали отдохнуть несколько минут, прежде чем вернуть обратно, они не сдавались и продолжали плавать. Не сдавались настолько, что держались еще не 15 минут, а 60 часов! В 240 раз дольше!!!

Слава Богу, он их третий раз не запустил — бедные крыски плавали бы (если подкармливать), пока вода в бочке не высохла.

То, что уверенность в правильности выбранного пути, в том, что «наше дело правое», многократно увеличивает человеческие силы, не новость. Без этого «красные» в начале прошлого века и Красная армия в 1940-х не одержали бы Победы. Глубоко верующие люди способны вызывать у себя стигматы — дух человеческий в таких случаях становится сильнее тела. Добровольно отказываться от такого «рычага» — заведомо обрекать себя на поражение от тех, у кого есть идея. США вышли на лидирующие позиции в мире в том числе и потому, что народ (и не только в Штатах) искренне верил, что США несут демократию и прилагающееся к ней процветание. Практические результаты внедрения демократии, правда… Но не будем о грустном — это, как уже было сказано, отдельная история.

Причина номер четыре.

Не следует забывать про базовые законы природы — природа не терпит пустоты. Свято место пусто не бывает.

Вторая сторона у этой медали тоже есть — если 30 лет нет идеологии, если история страны преподавалась как нескончаемый поток дерьма (гордиться нечем и отстаивать нечего), если про патриотизм говорили с веселым гоготом — «последнее прибежище идиотов», подразумевая, что это примерно одно и то же и не понимая истинного смысла этого выражения…

А вы чего тогда хотите от 30-летних?! Резонный вопрос.

Анекдот: Вопрос на армянском радио:

— Что было бы, если бы русские изобрели бумеранг?

— Зачем им бумеранг, у них грабли есть!

Предлагаю все же второй раз на эти «грабли» не наступать.

Я скажу, чего хочу я. Жить в сильной и процветающей стране — России. Гордиться ее достижениями (и способствовать им). И когда придет мой час (лет через 40, даст Бог), уйти спокойно, с полной уверенностью, что страна в надежных руках.

Серьезная задача. Для каждого гражданина России. Для ее выполнения мы ВСЕ должны видеть цель. Пресловутую идеологию, или национальную идею.

Встречал мнение — мол, надо создать большие межведомственные коллективы ученых, чтобы они выработали идеологию. Кто-то ее «откроет», «изобретет», и мы все это сразу поймем…

Нет, я совсем не так это чувствую и понимаю.

Ну, во-первых, сидеть и ждать у моря погоды, некоего Мессии до второго пришествия — не вариант. Не мой, по крайней мере.

Идеология (как минимум зачатки) есть, она «растворена» во всех нас, она мелькает в обрывках фраз и кусочках текстов, в кадрах новостей…

Прислушаться к «эфиру», вобрать это в себя, сконцентрировать и излить на бумагу проще одному в тишине. Показать пальцем направление — это и один человек может.

А вот после того, как направление обозначено, достичь по этому вопросу общественного консенсуса (скорректировать и определиться окончательно), а после этого обеспечить поступательное, бодрое, равномерное движение, причем по всем фронтам (экономика, образование, etc…) — для этого нужны и общая стратегия, и планы (синхронизированные) по направлениям. И это, конечно, большая коллективная работа.

Продолжение следует.

Ранее на DK.RU: Нам ли быть в печали? — Юрий Моисеенко о том, как относиться к текущим событиям