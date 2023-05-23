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На заводе «Фарфор Сысерти» поменялся директор

На заводе «Фарфор Сысерти» поменялся директор
Иллюстрация: «Лето на Заводе»

До назначения на должность Наталья Жердева развивала собственную керамическую мастерскую. Ей предстоит заняться оздоровлением завода, сохранив при этом направление народных художественных промыслов.

#НАЗНАЧЕНИЯ#СЫСЕРТЬ#НОВОСТИ

С 11 мая заводом «Фарфор Сысерти» руководит Наталья Жердева. Информацию DK.RU подтвердили в пресс-службе Корпорации развития Среднего Урала, которая владеет 50% предприятия (оставшаяся доля принадлежит Екатеринбургской епархии РПЦ).

Новый руководитель известна как куратор по разработке стратегии маркетинга и системы привлечения участников на мероприятия технопарка «Университетский». С 2022 г. она занималась развитием собственной керамической мастерской.

Наталье Жердевой поставили задачу по оздоровлению предприятия, оптимизации затрат, выходу на новые рынки, внедрению бережливого производства. При этом, на Сысертском фарфоровом заводе необходимо сохранить и развить направление народных художественных промыслов.

Ранее DK.RU писал, что на площадке легендарного предприятия в Сысерти в этом году запустят лабораторию «Антихрупкость», которая сделает завод местом встречи творцов, продюсеров и предпринимателей. С помощью креативной команды организаторы проекта намерены создать новые изделия из фарфора. Предполагается, что они будут представлены в августе-ноябре текущего года.

Также стало известно, что совладельцы завода разработали план модернизации предприятия. Он предполагает реконструкцию помещений, замену устаревшего оборудования и создание более комфортных условий для работников. По плану, площадь помещений завода в результате реконструкции уменьшится с 11 тыс. кв. м до 6 тыс. кв. м. Демонтировать планируют только нефункциональные изношенные постройки 1960-х гг., остальные здания будут отремонтированы. С уменьшением площади вырастет эффективность технологического процесса.

Автор: Елизавета Порошина
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