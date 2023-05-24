Госдума решила запретить польским фурам ездить по территории РФ

По словам Володина, в результате Польша лишится порядка €8,5 млрд доходов, «получаемых за счет России», около 2000 польских транспортных компаний обанкротится, а 20 000 водителей потеряют работу.

Идея принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину: запретить проезд польских фур по территории России он предложил 21 мая. Он утверждает, что запрет лишит Польшу порядка €8,5 млн доходов, а 20 000 водителей грузовиков потеряют работу. В своем Telegram-канале политик заявил, что решение было принято единогласно. По мнению Володина, Польша «должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы», пишет Forbes.

Также депутаты предложили установить для польских автоперевозчиков цены на топливо на уровне Евросоюза, лишив их возможности заправляться по российским ценам. В документе указано, что депутаты настаивают на ответных мерах в отношении Польши, «зеркальных решению органов Европейского союза в рамках так называемого пятого пакета санкций».

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов российских посольства и торгового представительства. Речь идет о сумме около $1,2 млн: эти деньги прокуратура признала вещественными доказательствами и перевела их на свои счета. В ответ Россия лишила посольство Польши доступа к деньгам в российских банках. В апреле представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что власти начали изъятие здания школы при посольстве России в Варшаве. К школе пришли полиция и представители мэрии: они сломали калитку, после чего повесили на ворота цепь с замком. МИД России пообещал жестко отреагировать на случившееся и расценил действия польских властей как посягательство на российскую дипломатическую недвижимость.

Стремительно растет число отказов в выдаче шенгенских виз россиянам, рассказывал DK.RU. Наиболее частыми причинами отказа называют некорректное использование предыдущих виз и недостаток средств на счетах. Это и сложная логистика приводят к тому, что россияне отменяют поездки в Европу.