Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.05
79,93
86,49
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Доля сделок по ипотеке в Екатеринбурге достигла рекорда

Доля сделок по ипотеке в Екатеринбурге достигла рекорда
Иллюстрация: DK.RU

По итогам апреля 78% квартир в новостройках региона была куплена в ипотеку. Аналогичный рост фиксируется по всей стране, кредиты на жилье чаще всего выдают Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк.

#БАНКИ#НОВОСТИ

В апреле 2023 г. процент сделок с ипотекой на рынке первичной недвижимости Екатеринбурга достиг 78%. Как пишет 66.RU со ссылкой на Центр маркетинговых исследований «Объектив», это рекорд с начала года. В феврале показатель составлял 73-74%, год назад, в январе-феврале 2022-го, до начала спецоперации в Украине, процент таких сделок на рынке был на уровне 67-68%.

Всего с начала 2023 г. доля сделок с ипотекой составляет 75,2%. Чаще всего кредиты на жилье выдают Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, «Дом.РФ», «Уралсиб». В банках рост числа ипотечных кредитов подтверждают. Как сообщили в ВТБ, в феврале по сравнению с январем таких квартир было продано в 2,5 раза больше, в марте зафиксирован рост еще на треть.

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка рассказали, что в январе – апреле 2023 г. объем выданных жилищных кредитов в Свердловской области вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. В «Дом.РФ» подчеркивают, что такой рост наблюдается по всей стране, а не только в Свердловской области.

Ранее DK.RU писал, что риелторы зафиксировали резкое падение продаж новостроек без ремонта в Екатеринбурге. По оценкам агентства недвижимости «Кулиговская и партнеры», снижение по квартирам «под чистовую» в конце апреля уже составляло 20% относительно предыдущих лет. Также сообщалось, что весной 2023 г. индекс кранов, который показывает масштабы строительства в городе, вырос на 6%.

 

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Миллиардер Игорь Рыбаков: Российской экономике нужны концессии, а не приватизацияМиллиардер Игорь Рыбаков: Российской экономике нужны концессии, а не приватизация
  • Игорь Ковпак передает «Кировский» сыновьямИгорь Ковпак передает «Кировский» сыновьям
  • На развязке у «Калины» сняли важное ограничение для водителейНа развязке у «Калины» сняли важное ограничение для водителей
  • «Чтобы успеть за рынком, нужно нарастить мощности в четыре раза. А это проект на миллиард»«Чтобы успеть за рынком, нужно нарастить мощности в четыре раза. А это проект на миллиард»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.