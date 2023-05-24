Доля сделок по ипотеке в Екатеринбурге достигла рекорда

По итогам апреля 78% квартир в новостройках региона была куплена в ипотеку. Аналогичный рост фиксируется по всей стране, кредиты на жилье чаще всего выдают Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк.

В апреле 2023 г. процент сделок с ипотекой на рынке первичной недвижимости Екатеринбурга достиг 78%. Как пишет 66.RU со ссылкой на Центр маркетинговых исследований «Объектив», это рекорд с начала года. В феврале показатель составлял 73-74%, год назад, в январе-феврале 2022-го, до начала спецоперации в Украине, процент таких сделок на рынке был на уровне 67-68%.

Всего с начала 2023 г. доля сделок с ипотекой составляет 75,2%. Чаще всего кредиты на жилье выдают Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, «Дом.РФ», «Уралсиб». В банках рост числа ипотечных кредитов подтверждают. Как сообщили в ВТБ, в феврале по сравнению с январем таких квартир было продано в 2,5 раза больше, в марте зафиксирован рост еще на треть.

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка рассказали, что в январе – апреле 2023 г. объем выданных жилищных кредитов в Свердловской области вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. В «Дом.РФ» подчеркивают, что такой рост наблюдается по всей стране, а не только в Свердловской области.

Ранее DK.RU писал, что риелторы зафиксировали резкое падение продаж новостроек без ремонта в Екатеринбурге. По оценкам агентства недвижимости «Кулиговская и партнеры», снижение по квартирам «под чистовую» в конце апреля уже составляло 20% относительно предыдущих лет. Также сообщалось, что весной 2023 г. индекс кранов, который показывает масштабы строительства в городе, вырос на 6%.