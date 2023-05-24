«Суперджету» отказала навигация: авиакомпании жалуются на импортозамещенные запчасти

Как рассказали пилоты в трех эксплуатантах SSJ-100, отказы и ошибки во встроенной навигационной базе действительно случаются, на картах попадаются точки, которые приходится переписывать вручную.

Пилоты SSJ-100 подтвердили периодические ошибки в работе внутренней навигации самолета после импортозамещения. После того как в 2022 г. французская Thales перестала обновлять ПО для России, производитель «Суперджетов» «Иркут» одобрил использование базы данных петербургского «Авиа-брифинга». Как рассказал Коммерсантъ, авиакомпании попросили компанию «Иркут» разрешить установку на самолеты альтернативных навигационных баз данных (НБД), но там напомнили, что данная разработка еще не сертифицирована.

На некорректную работу импортозамещенной навигации жалуется «Россия», крупнейший эксплуатант SSJ. В «России» сообщили, что «вопрос применения навигационных баз данных находится в компетенции производителя авиатехники, который совместно с авиавластями определяет условия допуска поставщиков этих данных». Как следует из апрельского протокола совещания в Росавиации, главные штурманы «Газпром-авиа» и Red Wings подтверждали критику «России» в отношении баз «Авиа-брифинга» «в части полноты содержащейся в них аэронавигационной информации и периодических отказов».

ЦАИ провел работы по приведению своих баз в формат навигационной системы самолета, а также ряд проверок, в том числе на тренажере. Но несколько обращений в «Иркут», по его словам, ответа не принесли.

Как рассказали пилоты в трех эксплуатантах SSJ-100, отказы и ошибки во встроенной навигационной базе действительно случаются. Встроенная навигационная база данных оценивает местоположение самолета в том числе с помощью инерциальных систем, поэтому обладает большей точностью, чем электронные карты с планшетов, и при этом взаимодействует с автопилотом. НБД самолета содержит всю информацию, необходимую для построения плана полета: о точках маршрута, аэропортах, взлетно-посадочных полосах и процедурах захода на посадку по приборам.

По словам большинства пилотов, неточности или отказы НБД нивелируются корректировкой показателей в ручном режиме. Но критически важного влияния на безопасность полетов оказывать они не могут:

На картах могут пропадать точки, их приходится переписывать вручную. Вся работа в любом случае дополняется показаниями с электронных карт на планшетах, которые удобнее, чем дисплей в самолете, и позволяют, например, выбирать рулежную дорожку и парковочное место. Ранее в планшеты были загружены базы данных Lido от немецкой Lufthansa или Jeppesen (США), сейчас большинство использует планшеты с российской SmartSkyPro от ЦАИ.

К концу 2030 г. в эксплуатации останется всего 28 «старых» «Суперджетов» из более чем 150. Лайнеры Sukhoi Superjet 100, на которые теперь вынужденно устанавливаются двигатели второй категории, не удастся спасти новыми двигателями ПД-8 в связи со стоимостью ремонта, рассказывал DK.RU.

В «Иркуте» сообщили, что ЦАИ ГА приступил к работам по одобрению процесса подготовки аэронавигационных данных для FMS (Flight Management System, система самолетовождения) SSJ-100 в Росавиации, добавив, что сроки сертификации будут зависеть от готовности поставщика и его соответствия требованиям регулятора. Производитель также отметил, что готов оказать разработчикам содействие в применении их баз данных для SSJ-100, поскольку наличие конкуренции на данном рынке в конечном счете позволит снизить затраты авиакомпаний.