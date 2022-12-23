Слишком дорого: российский двигатель ПД-8 не подойдет для самолетов Superjet 100

Лайнеры Sukhoi Superjet 100, на которые теперь вынужденно устанавливаются двигатели второй категории, не удастся спасти новыми двигателями ПД-8 в связи со стоимостью ремонта.

Разрабатываемый российский авиационный двигатель ПД-8 не получится поставить на уже выпущенные лайнеры Sukhoi Superjet 100, поскольку процесс замены требует значительных финансовых затрат, рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Самолеты продолжат летать с двигателем SaM146, совместной разработкой российского НПО «Сатурн» (структура Объединенной двигателестроительной корпорации, подконтрольной «Ростеху») и французского концерна Safran, пишут Ведомости. Французы отвечали за горячую часть двигателя, без ее участия производство и полноценное обслуживание агрегатов невозможно.

После 24 февраля Safran полностью оборвал контакты с российскими партнерами. С 2024 года должен начаться выпуск новой версии Superjet — SSJ New — с максимальным уровнем локализации основных систем и агрегатов. Модель пока не сертифицирована, ее испытания продолжаются. Расходы на эти цели заложены в программе развития отечественного авиапрома в отличие от трат на ремоторизацию.

В настоящее время российские авиакомпании эксплуатируют порядка 150 лайнеров SSJ 100. Министр предположил, что отечественным компаниям удастся найти способ продления ресурса имеющегося парка таких самолетов. Что случится с лайнерами после выхода двигателей из строя, он не уточнил. Глава Минпромторга вновь отметил, что временная перестановка деталей с одного самолета на другой является нормальной практикой, к ней для оперативного восстановления летной годности прибегают по всему миру. При этом он выразил надежду, что до «тотального каннибализма» дело не дойдет, хотя многое зависит от интенсивности эксплуатации парка самолетов и своевременного обслуживания.

При этом он подчеркивал, что ситуация с дефицитом запчастей никак не сказывается на безопасности полетов, а обслуживание и ремонты происходит в полном соответствии с регламентами. Как ранее рассказывал DK.RU, именно Sukhoi Superjet 100 с подержанным двигателем впервые для России стал летать. В документации Росавиации такие машины теперь называют двигателями второй категории.