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Стартовали прямые перелеты Екатеринбург — Петропавловск-Камчатский

Стартовали прямые перелеты Екатеринбург — Петропавловск-Камчатский
Иллюстрация: DK.RU

Стоимость прямого перелета — от 29 тыс. руб., все билеты возвратные, есть льготы для пенсионеров, детей и молодых людей до 23 лет.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Со среды, 24 мая, «Уральские авиалинии» запускают прямые перелеты из Екатеринбурга в Петропавловск-Камчатский. Летать самолеты будут трижды в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость перелета в обе стороны — от 29 тыс. руб., билеты возвратные.

В авиакомпании уточнили, что на билеты для детей будут действовать скидки в 50%, пенсионеры и молодые люди до 23 лет смогут приобрести субсидированные авиабилеты.

Жителям Камчатки предлагают перелеты в Екатеринбург для дальнейшей пересадки на рейсы в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Махачкалу.

Ранее, напомним, стало известно, что «Северсталь Авиа» запустила прямой перелет Екатеринбург – Петрозаводск. Это первый прямой перелет в столицу Карелии из Екатеринбуга за новейшую историю аэропорта «Кольцово». Билеты стоят от 7500 руб. в одну сторону.

Также на DK.RU: Анонсирован прямой перелет Екатеринбург – Ярославль

Автор: Александра Клименко
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