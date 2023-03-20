«Северсталь Авиа» запускает прямой перелет Екатеринбург – Петрозаводск

Слетать в Карелию из Екатеринбурга без пересадок можно будет уже через полтора месяца — перелеты запускают в дни майских праздников. Билет обойдется в 7500 руб.

Со 2 мая 2023 г. из Екатеринбурга можно будет улететь прямым рейсом в Петрозаводск, столицу республики Карелия. Летать туда на самолетах CRJ 200 будет авиакомпания «Северсталь Авиа».

Из информации на сайте «Кольцово» следует, что перелеты будут производиться дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 16:00, прибытие — в 16:25. Отправление из Петрозаводска — в 17:15, прилет в Екатеринбург — в 21:40. Указано местное время.

Сейчас билет эконом-класса на 2 мая можно купить за 7500 руб., они доступны к покупке на официальном сайте «Северсталь Авиа». Перелет бизнес-классом, судя по данным сайта, не предусмотрен.

Отметим, прямые перелеты Екатеринбург – Петрозаводск в современной истории Кольцово появились впервые. ﻿

Напомним, уже с конца марта дополнительные перелеты в Сочи из Екатеринбурга вводит «Аэрофлот». Кроме того, с конца 2022 г. в расписании воздушной гавани Екатеринбурга появились прямые рейсы в Минводы.

Также DK.RU сообщал, что лоукостер «Победа» с 1 июня запустит прямые рейсы из Кольцово в Анталью.