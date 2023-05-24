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Цены на эвакуацию автомобилей в Екатеринбурге вырастут почти в полтора раза

Цены на эвакуацию автомобилей в Екатеринбурге вырастут почти в полтора раза
Иллюстрация: krd.ru

Проект приказа о росте тарифов опубликован на сайте РЭК Свердловской области. Отмечается, что в последний раз тарифы увеличивали пять лет назад, сейчас они одни из самых низких в России.

#АВТО#НОВОСТИ

В Екатеринбурге заметно вырастут тарифы на эвакуацию автомобилей, припаркованных не по правилам. Проект приказа о повышении тарифов на эвакуацию на штрафстоянки припаркованного не по правилам транспорта опубликован на сайте региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области.

Новые тарифы:

  • эвакуация мотоцикла — 2483 руб.;
  • эвакуация автомобиля массой до 5 тонн — 2776 руб.;
  • эвакуация грузовика или автобуса — 11 194 руб.;
  • эвакуация крупногабаритного транспортного средства — 30 807 руб.

Напомним, до сих пор эвакуация легкового автомобиля обходилась владельцу в 1649 руб.

Как пишет 66.ru, в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что с предложение увеличить тарифы в РЭК обратились организации, имеющие право эвакуировать задержанный транспорт. Они предлагали установить стоимость эвакуации в 5000 руб. для легковых машин, 50 000 руб. для автомобилей категории D, C и E, а за хранение транспортных средств установить тариф в 130 руб./час.

Комиссия произвела анализ сопоставимых рыночных цен на услуги и частично удовлетворила запрос перевозчиков, установив, в частности, предельный тариф на перемещение задержанных авто категории «B» в размере 2776 рублей. По мнению членов комиссии, эта сумма обеспечит рентабельность деятельности организаций по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку. При этом размер тарифов на хранение задержанного транспорта на специализированной стоянке останется без изменения, — объяснили в департаменте.

Тарифы на эвакуацию автомобилей в регионе не повышались пять лет, сейчас они одни из самых низких в стране. Новые расценки вступят в силу через семь дней после опубликования постановления РЭК, пока опубликован только проект документа.

Напомним, штраф за нарушение правил парковки в городе составляет 3000 руб. За парковку на местах для водителей с инвалидностью или на газоне штраф составляет 5000 руб.

Напомним, в конце 2022 г. сообщалось, что власти Екатеринбурга планируют увеличить число платных парковок в городе в десять раз. К 2030 г. их число платных парковочных мест должно вырасти с 2,6 тыс. до 26 тыс. Через два года на территории от Челюскинцев до Большакова и от Московской до Восточной будет 12 тыс. платных парковочных мест. Дальше их начнут вводить в других районах города.

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Автор: Александра Клименко
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