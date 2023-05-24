Завод «ЭМА» в Екатеринбурге может стать апарт-отелем

Проект предложили студенты архитектурных вузов России и Беларуси в рамках конкурса от «Сен-Гобен». Совладелец завода подтвердил, что рассматривает планы по его переносу.

Завод «ЭМА» и мебельный центр в Екатеринбурге предложили переделать в гостиницу апартаментного типа. Такой проект развития территории представили студенты архитектурных вузов России и Беларуси в рамках конкурса от «Сен-Гобен». Победителем состязания стала команда Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета.

Как сказано на сайте мэрии Екатеринбурга, участники конкурса должны были сформировать архитектурное видение модернизации территории завода. В итоге здание заводоуправления было предложено сделать апарт-отель.

В горадминистрации отметили, что проекты позволят создать комфортную жилую и общественно-деловую среду высокого качества.

Совладелец завода «ЭМА» Андрей Калетин подтвердил «Коммерсантъ Урал», что рассматривает планы по переносу завода, более подробных комментариев он не дал.

Ранее, напомним, стало известно, что в 2023 г. в Екатеринбурге начнется реконструкция Литературного квартала. Как писал DK.RU, мэрия выбрала проект реконструкции Литературного квартала еще в сентябре 2021 г. Горожанам понравилась концепция, предложенная компанией S&P. Но жюри конкурса выбрало проект архитектурного бюро «Гордеев и Демидов», предполагающий минимальные изменения облика этой локации.

Читайте также: Дворцы, небоскребы, селебрити — застройщики Екатеринбурга вошли во вкус