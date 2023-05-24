Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.05
80,16
86,55
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Завод «ЭМА» в Екатеринбурге может стать апарт-отелем

Завод «ЭМА» в Екатеринбурге может стать апарт-отелем
Иллюстрация: wikimapia.org

Проект предложили студенты архитектурных вузов России и Беларуси в рамках конкурса от «Сен-Гобен». Совладелец завода подтвердил, что рассматривает планы по его переносу.

#НОВОСТИ

Завод «ЭМА» и мебельный центр в Екатеринбурге предложили переделать в гостиницу апартаментного типа. Такой проект развития территории  представили студенты архитектурных вузов России и Беларуси в рамках конкурса от «Сен-Гобен». Победителем состязания стала команда Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета.

Как сказано на сайте мэрии Екатеринбурга, участники конкурса должны были сформировать архитектурное видение модернизации территории завода. В итоге здание заводоуправления было предложено сделать апарт-отель.

В горадминистрации отметили, что проекты позволят создать комфортную жилую и общественно-деловую среду высокого качества.

Совладелец завода «ЭМА» Андрей Калетин подтвердил «Коммерсантъ Урал», что рассматривает планы по переносу завода, более подробных комментариев он не дал.

Ранее, напомним, стало известно, что в 2023 г. в Екатеринбурге начнется реконструкция Литературного квартала. Как писал DK.RU, мэрия выбрала проект реконструкции Литературного квартала еще в сентябре 2021 г. Горожанам понравилась концепция, предложенная компанией S&P. Но жюри конкурса выбрало проект архитектурного бюро «Гордеев и Демидов», предполагающий минимальные изменения облика этой локации. 

Читайте также: Дворцы, небоскребы, селебрити — застройщики Екатеринбурга вошли во вкус

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Миллиардер Игорь Рыбаков: Российской экономике нужны концессии, а не приватизацияМиллиардер Игорь Рыбаков: Российской экономике нужны концессии, а не приватизация
  • Игорь Ковпак передает «Кировский» сыновьямИгорь Ковпак передает «Кировский» сыновьям
  • На развязке у «Калины» сняли важное ограничение для водителейНа развязке у «Калины» сняли важное ограничение для водителей
  • «Чтобы успеть за рынком, нужно нарастить мощности в четыре раза. А это проект на миллиард»«Чтобы успеть за рынком, нужно нарастить мощности в четыре раза. А это проект на миллиард»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.