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Альфа-банк и «Тинькофф» решили судиться против санкций ЕС

Альфа-банк и «Тинькофф» решили судиться против санкций ЕС
Иллюстрация: infopovod.ru

Ранее то же самое сделал Росбанк. Причиной стал юбилейный пакет западных санкций, приуроченный к годовщине начала специальной военной операции на Украине.

#НОВОСТИ

Тинькофф Банк, Альфа-банк и Росбанк попали под санкции Евросоюза 25 февраля 2023 г., пишет Forbes. Ограничения вошли в десятый пакет, приуроченный к годовщине начала специальной военной операции на Украине. ЕС объяснял санкции тем, что банки работают в секторе, который обеспечивает «существенный доход» российскому государству, а также значимой ролью кредитных организаций в экономике. Активы попавших под санкции банков в ЕС подлежат заморозке, европейцам запрещается предоставлять им финансирование и другие экономические ресурсы.

Альфа-банк и «Тинькофф» решили обжаловать это решение в суде, следует из европейской базы судебных дел. Дело Альфа-банка получило номер T-271/23, дело Тинькофф Банка — номер T-275/23. На страницах дел не указана никакая дополнительная информация. На появление дел в базе обратил внимание Telegram-канал The Sanctions Law. Депозитарные расписки TCS Group, головной компании Тинькофф Банка, по состоянию на 13:30 мск росли на 2,53%, до 3219 руб. Накануне стало известно, что иск к Евросоюзу подал Росбанк, который попал под санкции ЕС вместе с Альфа-банком и Тинькофф Банком. Дело Росбанка получило номер T-270/23.

Внесение банков в санкционные списки уже не воспринимается как шоковое событие и не создает системных рисков, говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Банки уверяли тогда, что санкции не повлияют на обслуживание клиентов. 

«Передаем слова поддержки нашим международным инвесторам, которых у «Тинькофф» более 60%», — отмечал «Тинькофф». Эти два банка объединяет общий инвестор: в 2022 г. их акционером стала компания «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина, который тоже под санкциями Великобритании и США. Однако 19 мая Тинькофф Банк и Росбанк попали и под санкции Великобритании. 

Райффайзенбанк с 3 марта приостановил открытие счетов новым юридическим лицам, а также дополнительных валютных счетов действующим корпоративным клиентам, рассказывал DK.RU со ссылкой на колл-центр банка. Ограничение касается в том числе и индивидуальных предпринимателей. Банк столкнулся с большим количеством заявок на открытие счетов и не справляется с нагрузкой.

Автор: Андрей Широков
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