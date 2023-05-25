Основным источником нелегальных сигарет в УрФО является Белоруссия

На Белоруссию приходится половина контрафакта на табачном рынке УрФО. Его доля составляет 8,8%. По областям лидируют Тюмень и Челябинск, в Свердловской нелегальных сигарет вполовину меньше.

Нелегальный оборот табачных изделий в Уральском федеральном округе на конец 2022 г. составил 8,8% от общего объема рынка. Об этом сообщает Национальный научный центр компетенций АНО «ННЦК». Основным источником нелегальных сигарет является Белоруссия, на которую приходится половина поставок на «черный» рынок.

В Челябинской и Тюменской областях доля нелегального оборота составила по 11,9% по состоянию на конец прошлого года. При этом в Тюменской области оборот нелегального табака значительно вырос по сравнению с третьим кварталом (был 3,5%). В Свердловской области доля контрафактных сиграет достигает 5,9%.

По мнению экспертов, для борьбы с «черным» рынком табака можно ввести перераспределение части табачных акцизов в бюджеты регионов. Также для этого необходимо сближение акцизов со странами ЕАЭС, лицензирование производства табачной продукции, ужесточение наказаний за преступления в области оборота нелегальных табачных изделий и отмена моратория на проверки малого и среднего бизнеса.

Перераспределение части доходов от табачных акцизов из федерального в региональные бюджеты даст стимул регионам более активно бороться с оборотом нелегальных сигарет на местах, — считает директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.

Эту инициативу поддержало Министерство финансов Свердловской области. «При этом предлагается распределять указанные доходы пропорционально объемам продаж табачной продукции в натуральном выражении», — говорится в письме Минфина Свердловской области к участникам круглого стола, посвященного этой проблеме. Чем больше будет легальных продаж, тем больше поступлений получит субъект РФ.

Напомним, что с 1 марта 2023 г. ставки акцизов на сигареты, табак и жидкости для электронных систем доставки никотина выросла. Ставки на акцизы на жидкости для вейпов увеличились на 2%, а на нагреваемый табак на 11%. Одновременно с этим сами вейпы и устройства для нагревания табака (айкосы) выведены из-под акциза.

Ставка акциза на сигареты и папиросы составляет с 1 марта по 31 декабря 2023 г. включительно 2 603 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 536 руб. за 1 тыс. штук (соответственно, около 3,5 руб. за одну сигарету и около 71 руб. за стандартную пачку сигарет из 20 штук). В течение всего 2024 г. предусмотрена ставка 2 707 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 678 руб. за 1 тыс. штук. В 2025 г. ставка акциза на сигареты и папиросы составит 2 815 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 825 руб.

Кроме того, с 1 марта по 31 декабря 2023 г. включительно на жидкости для электронных систем доставки никотина применяется ставка 20 руб. за 1 мл, в 2024 г. - 21 руб. , а в 2025 г. — 22 руб. Ранее размер ставки составлял 18 руб. за 1 мл. Ставка акциза на стики для айкосов и другой нагреваемый табак составляет с 1 марта по 31 декабря 2023 г. 8 669 рублей за 1 кг, в 2024 г. составит 9 016 руб. , а в 2025 г. — 9 377 руб. Ранее ставка для систем нагрева табака была 7 839 руб. за 1 кг.

Читайте также на DK.RU: Депутаты проработают возможность полного запрета вейпов в России.