Государство пополнит бюджет за счет курильщиков

Ставки акциза на сигареты, папиросы и даже жидкости для электронных систем доставки никотина указом Путина значительно подрастут. Сами вейпы и устройства для нагревания выведены из-под акциза.

Личным указом Владимира Путина ставки акцизов на сигареты, табак и жидкости для электронных систем доставки никотина выросли с 1 марта 2023 г. Соответствующий указ президент подписал 27 января, согласно ему ставки акцизов на обычные сигареты и папиросы в РФ с 1 марта повышены на 2%, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак на 11%. Одновременно с этим сами вейпы и устройства для нагревания табака (айкосы) выведены из-под акциза.

Ставка акциза на сигареты и папиросы составляет с 1 марта по 31 декабря 2023 г. включительно 2 603 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 536 руб. за 1 тыс. штук (соответственно, около 3,5 руб. за одну сигарету и около 71 руб. за стандартную пачку сигарет из 20 штук). В течение всего 2024 г. предусмотрена ставка 2 707 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 678 руб. за 1 тыс. штук. В 2025 г. ставка акциза на сигареты и папиросы составит 2 815 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 825 руб.

Кроме того, с 1 марта по 31 декабря 2023 г. включительно на жидкости для электронных систем доставки никотина применяется ставка 20 руб. за 1 мл, в 2024 г. - 21 руб. , а в 2025 г. - 22 руб. Ранее размер ставки составлял 18 руб. за 1 мл. Ставка акциза на стики для айкосов и другой нагреваемый табак составляет с 1 марта по 31 декабря 2023 г. 8 669 рублей за 1 кг, в 2024 г. составит - 9 016 руб. , а в 2025 г. - 9 377 руб. Ранее ставка для систем нагрева табака была 7 839 руб. за 1 кг.

Ранее в Госдуме предложили запретить продажу устройств для нагревания никотиносодержащих жидкостей, рассказывал DK.RU. Депутаты проработают возможность полного запрета вейпов на территории России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил заняться этой темой комитетам по охране здоровья, по молодежной политике и по просвещению. «В России, как и по всему миру, большой популярностью стали пользоваться так называемые электронные сигареты. В прошлом году в нашей стране было продано 67 млн электронных сигарет, это более 2 тыс. т. Все они после использования ушли на полигоны разлагаться десятки, если не сотни лет», — пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.