Авиакомпании «Икар» разрешили летать из Екатеринбурга в китайский город Санья

Будет ли доступен пляжный отдых на юге Китая для уральцев, пока неизвестно, потому что рейсы еще не запущены. Но это не первая компания, которая получила разрешение на полеты в Поднебесную.

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало авиакомпании «Икар» разрешение на запуск прямых рейсов из Екатеринбурга в город Санья. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

Согласно приказу Росавиации, авиакомпания может выполнять перевозку два раза в неделю. Допуск не гарантирует того, что полеты будут запущены.

Санья́ — тропический приморский курортный город на юге острова Хайнань в одноимённой провинции Китая. Является международным центром туризма. Город обслуживается международным аэропортом Феникс.

Ранее федеральное агентство выдало допуск на полеты в китайские курортные города Хайкоу и Санья из Екатеринбурга авиакомпании Red Wings. Частота разрешенных рейсов — два раза в неделю.

Напомним, в 2020 г. из-за пандемии коронавируса российские авиакомпании приостановили полеты в Китай. С 8 января 2023 г. Китай начал постепенное открытие страны: гражданам позволили более свободно путешествовать в другие страны, для прибывающих в Китай отменили карантин.

Но соглашение о взаимном въезде туристских групп по спискам туроператоров (так называемый безвизовый режим для групп) до сих пор не действует.

Более подробно о ситуации DK.RU рассказал в материале: Заграничный отдых из Екатеринбурга: дорого, мало, но все еще возможно. Где?

Буквально позавчера «Ведомости» сообщили, что Россия ждет от Китая списка туристических организаций для полноценного запуска соглашения о безвизовых поездках со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова, уточнив, что российская сторона уже направила аналогичный список.

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