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Авиакомпании «Икар» разрешили летать из Екатеринбурга в китайский город Санья

Авиакомпании «Икар» разрешили летать из Екатеринбурга в китайский город Санья
Иллюстрация: DK.RU

Будет ли доступен пляжный отдых на юге Китая для уральцев, пока неизвестно, потому что рейсы еще не запущены. Но это не первая компания, которая получила разрешение на полеты в Поднебесную.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало авиакомпании «Икар» разрешение на запуск прямых рейсов из Екатеринбурга в город Санья. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

Согласно приказу Росавиации, авиакомпания может выполнять перевозку два раза в неделю. Допуск не гарантирует того, что полеты будут запущены.

Санья́ — тропический приморский курортный город на юге острова Хайнань в одноимённой провинции Китая. Является международным центром туризма. Город обслуживается международным аэропортом Феникс.

Ранее федеральное агентство выдало допуск на полеты в китайские курортные города Хайкоу и Санья из Екатеринбурга авиакомпании Red Wings. Частота разрешенных рейсов — два раза в неделю.

Напомним, в 2020 г. из-за пандемии коронавируса российские авиакомпании приостановили полеты в Китай. С 8 января 2023 г. Китай начал постепенное открытие страны: гражданам позволили более свободно путешествовать в другие страны, для прибывающих в Китай отменили карантин. 

Но соглашение о взаимном въезде туристских групп по спискам туроператоров (так называемый безвизовый режим для групп) до сих пор не действует.

Более подробно о ситуации DK.RU рассказал в материале: Заграничный отдых из Екатеринбурга: дорого, мало, но все еще возможно. Где?

Буквально позавчера «Ведомости» сообщили, что Россия ждет от Китая списка туристических организаций для полноценного запуска соглашения о безвизовых поездках со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова, уточнив, что российская сторона уже направила аналогичный список.

Читайте также на DK.RU: Из Екатеринбурга запустят прямой рейс в тТегеран, в листе ожидания Хайнань и Лангкави.

Автор: Татьяна Юстус
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