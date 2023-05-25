С начала спецоперации рынок первичной недвижимости в Свердловской области вырос на 10%

При этом средняя цена за квадратный метр на первичном рынке в последние месяцы практически не растет. Однако аналитики отмечают медленный, но неуклонный рост стоимости вторички.

В апреле 2023 г. количество сделок по покупке первички в ипотеку составило 78% от общего числа сделок, в январе-феврале прошлого года оно балансировало на уровне 67-68%. Об этом сообщает 66.RU.

Львиная доля выданных кредитов на жилую недвижимость принадлежит Сбербанку — 69,3%. У ВТБ в 10 раз меньше — 6,7%, у Альфа-Банка — 5,56%.

Банки-лидеры подтвердили увеличение спроса на ипотеку. В ВТБ зафиксировали, что в Свердловской области в феврале по сравнению с январем продажи выросли в 2,5 раза, а в марте — еще на треть.

В Сбербанке подтвердили, что объем выданных жилищных кредитов в области с начала 2023 г. к апрелю вырос на треть. При этом около половины выданной суммы во всех банках приходится на льготные программы.

Средняя цена квадратного метра на первичном рынке в апреле 2023 г. составила 122,1 тыс. руб. за кв. м. Средняя цена предложения — 122,2 тыс. руб. и не меняется второй месяц.

Что касается вторичного рынка, в мае средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга составила 113 тыс. руб., что на 8% больше, чем в мае прошлого года. По данным исследования «Циан.Аналитика», в сравнении с апрелем 2023 г. цены выросли на 0,8%. Впрочем, средняя стоимость 1 кв. м на «вторичке» в домах, построенных с 2015 г., превысила показатель первичного рынка на 7%, достигнув 130,7 тыс. руб., указывает «Ъ-Урал».

Напомним, ранее мы писали, что риелторы зафиксировали резкое падение продаж в новостройках без ремонта в Екатеринбурге. По оценкам агентства недвижимости «Кулиговская и партнеры», снижение по квартирам «под чистовую» уже составляет 20% относительно предыдущих лет.

Как говорит риелтор Павел Боровиков, если раньше считали, что стоимость ремонта на один квадратный метр равна 20 тыс. руб., то сейчас это 100 тыс. руб. А если говорить о жилье комфорт- или бизнес-класса, то стоимость квадрата может достигать 250 тыс. руб.

По мнению риелторов из «Кулиговской и партнеры», удорожание ремонта связано с санкциями. Цены существенно повысились из-за прекращения поставок западных материалов. Если сложить все затраты, то стоимость жилья в Екатеринбурге уже приравнивается к ценам в Москве.

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