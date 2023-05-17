Военные или государство? Кто поможет продажам квартир в новостройках РФ — частные мнения

Эксперты солидарны: власти не дадут упасть рынку недвижимости, а цены на жилье останутся прежними до 2030 г. Местный стройсектор на подъеме: в работе и модные комплексы, и большие школы, улицы и мост.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» (АТОМ) — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Урал готов окончательно закрыть вопрос долгостроев

Свердловская область может стать четвертым регионом УрФО, решившим проблемы обманутых дольщиков. Самым первым регионом, справившимся с проблемой в федеральном округе, стала Тюменская область, там тему долгостроев закрыли в 2019 г. Затем с ними справились в Ямало-Ненецком автономном округе и в Курганской области.

Как рассказал полномочный представитель президента Владимир Якушев на совместном заседании Штаба Правительственной комиссии по региональному развитию и Коллегии Минстроя России, за пять лет количество проблемных объектов в регионах УрФО сократилось с 87 до 40. Кроме того, полпред обратил внимание на стабильную обстановку в отрасли:

Несмотря на действие санкций, динамика обнадеживает. В стройке почти 8,5 млн кв. м. Это на 500 тыс. кв. м больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Напомним, в конце 2022 г. в Екатеринбурге сдали ЖК «Да Винчи», чего дольщики ждали семь лет. Застройщик («СМУ-3») обещал сдать комплекс в эксплуатацию в 2018 г. Когда дом был готов на 90%, стройка встала. В 2020 г. его включили в список проблемных объектов и передали под контроль регионального Фонда развития территорий. Достраивала жилой комплекс «СК Интег» (входит в топ компаний-подрядчиков Свердловской области).

В Екатеринбурге снесут две сотни домов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обновил программу расселения ветхих и аварийных домов в уральском мегаполисе. До 2025 г. в городе снесут 197 зданий, преимущественно двух- и трехэтажных, построенных в 30-50-е гг.

В списке — объекты в семи районах:

Чкаловский район — 47

Октябрьский район — 44

Орджоникидзевский район — 33

Железнодорожный район — 32

Кировский район — 23

Верх-Исетский район — 14

Ленинский район — 4.

Жителей этих домов расселят за счет бюджетных средств. На это потребуется 2 млрд 951 млн 275 тыс. руб. Город вложит 2,26 млрд руб.

Напомним, в марте 2023 г. мэрия поделилась планами развития города до 2030 г. В них, в частности, фигурирует комплексное развитие территорий: программа охватит 67 площадок с ветхими домами и 30 площадок с нежилой застройкой. Также горадминистрация собирается выделить больше 13 тыс. га земли под размещение предприятий. Половина из них — новые территории и модернизация существующих производств.

Крупный екатеринбургский девелопер строит новую улицу у воды

Девелопер «Атомстройкомплекс» приступил к строительству новой улицы Водоемной в микрорайоне Уктус, рядом со строящимся ЖК «Просторы». По проекту улица будет двухполосной, ширина каждой полосы — 4 м. С каждой стороны предусмотрены тротуары для пешеходов и велодорожки. Помимо улицы в этом году также будут построены пешеходный мост через Исеть и очистные сооружения.

Сейчас на стройплощадке ведутся работы по устройству резервуара очистных сооружений и возведение стен для него. Следующим этапом будут построены сами очистные сооружения. Помимо фильтрации, вода в них будет проходить ультрафиолетовое обеззараживание — и только после этого попадать в реку, — рассказали в АТОМе.

Известно, что строительство новой улицы ведется в рамках муниципального контракта. Заказчиком выступает администрация города. Согласно условиям контракта, завершить работы первого этапа компания должна в ноябре 2023 г.

В АТОМе отмечают: проектную документацию девелопер разработал за свой счет — это позволило включить проект в программу финансирования и ускорить старт работ. Контракт на второй этап реализации проекта уже разыгран, этими работами также займется «Атомстройкомплекс» и должен будет их завершить в конце ноября-2024. Финансирование осуществляется за счет инфраструктурного кредита.

Цены на квартиры в российских новостройках выросли на 76%

Исследование фонда «Институт экономики города» прогнозирует сохранение цен на квартиры до 2030 г. в 17 крупных агломерациях страны, включая Московскую, Петербургскую, Краснодарскую, Екатеринбургскую, в которой, как писал DK.RU, цены на жилье выросли на 60%. Вице-президент фонда Татьяна Полиди поясняет, что за 2019–2022 гг. номинальная стоимость жилья в этих агломерациях увеличилась в среднем на 76%, почти втрое выше потребительской инфляции, составившей за тот же период 27%. Возможности для дальнейшего серьезного подорожания жилья начали исчерпываться уже во втором полугодии 2022 г.

Директор по развитию компании «Метриум» Наталья Сазонова говорит, что, например, в Москве за пять лет цены в новостройках выросли на 68,2%, инфляция — на 32,4%. Такая ситуация не позволяет повышать цены на квартиры, соглашается управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова. Спрос на рынке будет оставаться низким как минимум ближайшие полтора года, добавляет аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анна Михайлова. Ожидая в результате сокращения ввода нового жилья, эксперты считают, что к 2030 г. обеспеченность им вырастет в половине крупных агломераций и превысит показатель 30 кв. м на человека. Сейчас он достигнут только в Краснодарской и Воронежской агломерациях.

Сами застройщики рассчитывают на отложенный спрос и видят потенциальные точки роста спроса, например, в появлении «новой группы хорошо оплачиваемых граждан из числа военнослужащих». Снижение стоимости жилья невыгодно ни застройщикам, ни банкам, так как финансирование реализуемых сейчас проектов рассчитывалось на основе ценовой конъюнктуры, сложившейся в последние годы.

Власти будут стремиться избежать обвала на рынке недвижимости, который влияет и на рост ВВП, считает Полиди. Одним из инструментов поддержки спроса может стать выкуп у застройщиков нераспроданного жилья властями для социальных нужд.

Еще один ТРЦ Екатеринбурга сменил собственника

Новым владельцем ТРЦ «Парк Хаус» в Екатеринбурге стал краснодарский девелопер «Рамо-М» (входит в холдинг «Ромекс Group»). О смене собственника пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя гендиректора «Ромекс-Кубань» Константина Томенко. Сообщается, что сделка является бессрочной и права собственности по ней переходят окончательно. Помимо торгового центра в Екатеринбурге прежний владелец, компания Atrium European Real Estate продал свои объекты в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде и Тольятти. Общая площадь объектов составляет 420 тыс. кв. м.

«Парк Хаус» — не первый торговый центр, который меняет владельца за последнее время. Как ранее писал DK.RU, в феврале-марте девелопер Forum Group продал ТРЦ «Радуга Парк» компании «Гранд Лайн-Центр», которая занимается производством стройматериалов. Также DK.RU сообщал о продаже ТРЦ «Алатырь» в марте за 1,75 млрд руб. Его общая площадь — 73,4 тыс. кв. м.

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В «Екатеринбург-Сити» появится шестиэтажный комплекс с гастрорынком

Компания «УГМК-Застройщик» планирует сдать мультифункциональный шестиэтажный комплекс в эксплуатацию в июне 2024 г. Объем инвестиций в проект составит в 2,5 млрд руб. Известно, что объект разместится на территории «Екатеринбург-Сити». На первом этаже планируется гастрорынок со свежими фермерскими продуктами и точками общепита. Им будет управлять команда Руслана Мухаметшина, чья сеть ресторанов GOOD COMMUNITY работает в «Башне «Исеть». Фишкой проекта станут террасы с панорамным видом на «Екатеринбург-Сити». Там предусмотрены lounge-зоны для отдыха, переговорные и ресторанные веранды под открытым небом. На третьем этаже комплекса разместятся офисы. В здании также предусмотрен большой паркинг.

Напомним, что в квартале «Екатеринбург-Сити» запланировано строительство еще двух жилых небоскребов. Они будут 48-этажными, на 6-этажном стилобате. Застройщику предстоит добиться смены назначения земли с «общественно-деловой зоны» на «многоэтажную жилую застройку». Проект вынесен на обсуждения.

Бывший банкир поставит офисник на берегу Исети

Компания «Новые строительные технологии» планирует возвести офисное здание в 2,4 тыс. кв. м с подземной автостоянкой на месте пустыря на ул. Народной воли, 52. Застройщику потребовалось заключение историко-культурной экспертизы, поскольку речь идет об историческом центре города. В этой локации расположены здания-памяники: бывшая усадьба Железнова, здания земской управы и комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина.

Как сообщает «Коммерсант», административное здание будет реализовываться в едином комплексе с апартаментами компании PRINZIP, которая реализует свой проект неподалеку. Любопытно, что «Новые строительные технологии» — компания Сергея Грудина. До сентября 2015 г. он работал в должности председателя правления банка «Кольцо Урала». В январе 2022 г. юрлицо «Кольца Урала» прекратило деятельность.

В Екатеринбурге станет больше зеленых кровель

Новое пространство для отдыха появится в Верх-Исетском районе на стрелке ул. Репина и Металлургов. Как рассказали в компании «Атомстройкомплекс», девелопер реализует проект вместе с вводом второй очереди жилого квартала Repin Towers. В рамках развития микрорайона и формирования комфортной городской среды АТОМ включил в план строительства зеленую зону на эксплуатируемой кровле общественно-делового здания. Аналогичное решение компания ранее реализовала в своем флагманском проекте Svoboda Residence в центре Екатеринбурга.

Мы стремимся создавать многофункциональные проекты, которые позволяют горожанам решать максимум повседневных задач на территории жилого комплекса или в шаговой доступности от дома. Благоустройство кровли позволяет увеличить общую площадь двора, а также зонировать его внутреннее пространство, создавать камерные зоны отдыха, — отмечает Екатерина Спирина, директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс».

Добавим, что проект Repin Towers разработан проектным институтом компании «Атомстройкомплекс» с участием бывшего главного архитектора Екатеринбурга Тимура Абдуллаева. ЖК выделяют необычные круглые окна и геометрически правильные линии. В структуру квартала включены общественно-деловые помещения, а также детский сад и новая школа на 925 мест — этот объект сдадут в конце 2023 г.

У парка им. Маяковского построят большую школу

Напротив Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского в Екатеринбурге построят школу на 1500 мест. В ее состав войдет также спортивный кластер со стадионом, игровыми площадками и зоной отдыха. Проект школы уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Ожидается, что образовательное учреждение встанет в очередь на получение федерального финансирования, после чего объявят тендер среди строительных компаний.

Ранее DK.RU сообщал о планах по возведению такого же масштабного образовательного объекта. В марте Министерство образования Свердловской области и компания «Атомстройкомплекс» заключили концессионное соглашение о строительстве школы на 1500 мест в Пионерском микрорайоне. Известно, что объект появится в квартале улиц Советская — Сулимова — Данилы Зверева — Блюхера и будет вторым построенным в рамках государственно-частного партнерства.

Первым стала школа № 41 в Верх-Исетском районе — ее строительство стартовало осенью 2022 г. и будет завершено до конца 2023 г. Инициатором и участником концессионного соглашения в обоих случаях выступил «Атомстройкомплекс».

7,5 лет колонии. На Урале судили «черного застройщика»

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор застройщику Владимиру Воробьеву. Пресс-служба прокуратуры области сообщает, что его признали виновным чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, в крупном и особо крупном размерах»). Ущерб по делу оценен в 46,8 млн руб.

Как сообщили в ведомстве, «в период с марта 2012 года по ноябрь 2014 г. Воробьев привлекал денежные средства граждан, вводя их в заблуждение о будущей передаче им квартир в возводимом доме в квартале ул. Стачек — Фрезеровщиков — Старых Большевиков — Войкова. При этом с потерпевшими оформлялись сделки по приобретению квартир путем заключения договоров процентного займа. (…) Впоследствии Воробьев многоэтажный дом не построил, денежные средства потерпевшим не вернул». Застройщик свою вину не признал.

Ранее, в 2017 г., Воробьева уже осудили на шесть лет колонии за незаконное строительство многоквартирных домов на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство. Большинство объектов суд постановил снести, люди потеряли вложенные деньги. Тогда от действий застройщика пострадали 437 человек, вложивших в незаконную недвижимость более 495 млн руб. Однако позже застройщик был признан невменяемым.

20 апреля 2023 г. Владимира Воробьева приговорили к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима (путем частичного сложения с предыдущим наказанием).

Фото: Pixabay.com, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»