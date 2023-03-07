«Чудеса не заканчиваются». Застройщики инвестируют в новые стройки — они что-то знают?

Бизнес раскошелится на подарки к 300-летию города: обещают парящий мост. Власти и строители задумали школу с башней и коворкингом. А уральцы избавляются от элитной недвижимости — будет ли спрос?

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Российские девелоперы идут в новые проекты. На чем основан их оптимизм?

Объем текущего строительства в России заметно вырос в феврале 2023 г. Руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов и аналитического отдела УПН Михаил Хорьков отмечает: на конец месяца в стране в стадии строительства находилось почти 98 тыс. кв. м, из них по 214-ФЗ строится 96,1 тыс. Последний показатель на 4% выше февраля 2022 г.

В тройку крупнейших по объемам строительства городов входят: Москва (16 374 кв. м), Санкт-Петербург (7640 кв. м) и Краснодар (7260 кв. м). Екатеринбург — на четвертой позиции (3347 кв. м).

Чудеса проектного финансирования и льготных ипотечных программ не заканчиваются. Впервые в истории российского рынка жилья девелоперы продолжают активно инвестировать в новые проекты на фоне снижения продаж. Девелоперы берут кредиты на стройку, так как покупатели продолжают брать ипотеку, потому что застройщики готовы субсидировать ставки. И только ЦБ РФ все это не очень нравится, — отмечает Михаил Хорьков.

Данных по объему продаж квартир в новостройках Екатеринбурга в феврале 2023 г. еще нет. Показатели трех предыдущих месяцев выглядят так: в ноябре 2022 г. было подписано 2030 договоров участия в долевом строительстве и договоров уступки; в декабре — 2724; в январе — 573 сделки (данные e1.ru). Впрочем, эксперты отмечают: снижение продаж — стандартная картина для начала года.

Районы-лидеры по числу продаж в Екатеринбурге — Академический, Уктус и ВИЗ.

Напомним, в 2022 г. Свердловская область перевыполнила план по вводу жилья, установленный нацпроектом «Жилье и городская среда», на 15% (на 340 тыс. кв. м). Всего было введено 2,94 млн кв. м жилья. Результаты 2023 г. должны быть выше, чем показатели прошлого, считают в Минстрое.

Парящий мост и много зелени. Бизнес вложится в город к 300-летию Екатеринбурга

Предприниматели примут активное участие в подготовке к 300-летию Екатеринбурга. Как рассказали в городском департаменте экономики, сделать подарки уральскому мегаполису планируют УГМК, Сбербанк, СКБ Контур, РСГ Академическое и др. По словам главы департамента Алексея Прядеина, Совет предпринимателей и застройщиков, в частности, заявляет о возможности благоустройства небольших скверов в черте города.

Перечень скверов мы сформировали. Я надеюсь, что мы все-таки доберемся до парка Энгельса, — сказал Алесей Прядеин.

Кроме того, ведутся переговоры с «Газпром Трансгаз» по благоустройству сквера у Вознесенской горки. Планируется обустроить амфитеатр у ТЮЗа, первоначальный проект предусматривает появление там парящего моста, аналогичного столичному, установленному в парке «Зарядье».

Добавим, что в этом году наконец-то стартуют работы над новым зданием Филармонии. Мэр Алексей Орлов ранее сообщал: в бюджете на 2023 г. на проектирование нового концертного зала заложено 150 млн руб. Как только проект будет готов, местные власти подадут заявку на финансирование стройки из федеральной казны. Напомним, в 2018 г. конкурс на лучшую концепцию зала Филармонии выиграло британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects. Предполагалось, что его формы будут напоминать о волнах звука и света.

Бизнес и власти распробовали ГЧП. В Екатеринбурге построят вторую концессионную школу

Министерство образования Свердловской области и компания «Атомстройкомплекс» заключили концессионное соглашение о строительстве школы на 1500 мест в Пионерском микрорайоне. Известно, что объект появится в квартале улиц Советская — Сулимова — Данилы Зверева — Блюхера.

Как рассказал замдиректора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Александр Копылов, четырехэтажное здание будет отличаться необычной архитектурой: скатными крышами, выразительной пластикой фасадов, высотной доминантой по типу башни. Функционально школа состоит из трех блоков: начальной школы, основной и старшей школы, а также блока общешкольных помещений. Проектом предусмотрен современный актовый зал с балконом, библиотечный центр с коворкингом и мультимедийной аудиторией, а также большой спортивно-оздоровительный блок.

По условиям соглашения строительные работы будут завершены до 31 декабря 2024 г. После этого «Атомстройкомплекс» еще пять лет будет осуществлять техническую эксплуатацию объекта. В сентябре 2025 г. школа сможет принять первых учеников.

Отметим, что объект в Пионерском микрорайоне будет вторым, построенным в рамках государственно-частного партнерства. Первым стала школа № 41 в Верх-Исетском районе — ее строительство стартовало осенью 2022 г. и будет завершено до конца 2023 г. Инициатором и участником концессионного соглашения в обоих случаях выступил крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс».

В Екатеринбурге ожил заброшенный офисник

В долгое время пустовавший офисный центр на Декабристов, 69 заехали первые арендаторы. Застройщиком территории рядом с Ледовой ареной изначально выступало ООО «ТехноСтройИнвест». В 2021 г. здание приобрела компания «СКМ Девелопмент», после этого начались ремонтные работы и работы по перепроектированию. На сегодняшний день в здании открыт офис продаж и бэк-офис застройщика.

Остальные площади сданы в аренду. К апрелю офисный центр будет полностью заселен, — рассказали в пресс-службе «СКМ Девелопмент».

И добавили: дом купца Афонина тоже станет частью офисного комплекса. Рассматривается вариант адаптации исторической усадьбы под ресторан или представительский офис какой-либо компании.

Напомним, что в Екатеринбурге предлагают к продаже два офисных здания, расположенных в центре. Также в январе на торги был выставлен офисник, соседствующий с ЖК «Кандинский».

Уральцы избавляются от элитного жилья

На сайтах по продаже недвижимости появились новые лоты премиального сегмента. Это двухэтажный дом в коттеджном поселке «Финский залив» под Сысертью площадью 220 кв. м с земельным участком 35 соток и четырехэтажная квартира в таунхаусе 303 кв. м. Объект загородной недвижимости оценен в 105 млн руб., а городской — 38 млн руб.

Ранее DK.RU сообщил о продаже элитного особняка, расположенного недалеко от горнолыжного комплекса «Пильная Парк». Общая площадь застройки составляет 662,3 кв. м, площадь участка — 60 соток. Объект был выставлен на продажу за 188 млн руб.

Отметим, что в прошлом году число дорогих квартир, выставленных на продажу в Екатеринбурге, выросло в два раза. По мнению президента Уральской палаты недвижимости Валерии Козловой, одна из причин в том, что в 2022 г. вымылись и продались дешевые лоты.

Также напомним: в прошлом году продавцы дорогой загородной недвижимости столкнулись со снижением спроса со стороны покупателей (в предыдущие два года он рос). За девять месяцев число сделок в элитном сегменте упало в полтора раза в связи с неопределенностью и неготовностью продавцов давать покупателям дисконт.

Крупный уральский застройщик вывел новый продукт на рынок загородной недвижимости

Известный застройщик «Атомстройкомплекс» развивает направление розничной торговли. Напомним, в магазине «АТОМ Строймаркет» компания на протяжении двух лет продает строительные материалы собственного производства. В АТОМе поясняют: продукция всех 11 заводов, входящих в структуру «Атомстройкомплекса», востребована для возведения индивидуального жилья. Приобрести можно бетон, твинблоки, утеплитель, пластиковые окна, силикатные блоки и др. Помимо продукции собственного производства, в «АТОМ Строймаркет» представлены товары партнеров — сухие смеси, кровельные материалы и т.д.

В этом году застройщик открыл на базе магазина новую услугу — расчет домокомплекта.

Покупатель может прийти со своим проектом загородного дома и получить точный расчет необходимых для строительства материалов, которые мы поставим на строительную площадку в оговоренный срок, — рассказывает Александр Орлов, руководитель отдела продаж «АТОМ Строймаркет».

И добавляет: также компания разработала несколько типовых проектов домов, наиболее востребованных на уральском рынке загородного домостроения. Для них рассчитаны количество необходимых материалов и их стоимость.

Менеджеры «АТОМ Строймаркет» подчеркивают: ежегодно «Атомстройкомплекс» возводит в Екатеринбурге более 200 тыс. кв м. недвижимости, включая жилые дома, школы, садики. Тот факт, что материалы, которые использует крупный застройщик, можно приобрести для реализации собственного проекта, является сильным преимуществом для покупателей.

Отели Екатеринбурга вошли в число лучших в стране

Сервис онлайн-бронирования Ostrovok.ru представил рейтинг лучших гостиниц. В него вошли отели с минимальным количеством проблемных ситуаций и оценками от гостей не ниже девяти баллов. По итогам 2022 года в рейтинг Ostrovok Guests’ Choice вошли 438 отелей со всей страны, из них девять находятся в Екатеринбурге:

отель TENET

«Дом Артистов Цирка»

отель «Чехов»

гостиница «Реноме»

отель Four Elements Ekaterinburg

отель «Грин Парк»

Novotel Екатеринбург Центр

отель «Вознесенский»

апартаменты «Мечта 24».

Любопытно, что Екатеринбург, Тюмень и Волгоград стали единственными крупными городами страны, где после 9 января цены на проживание в гостиницах пошли вверх, а не вниз. Эксперты объясняют такую динамику тем, что это города, ориентированные в первую очередь на бизнес-поездки.

Старинный особняк в «Екатеринбург-Сити» станет апарт-отелем

Трансформация усадьбы ювелира П. А. Антипина (ул. Октябрьской Революции, 52) в апарт-отель запланирована в рамках планировки квартала «Екатеринбург-Сити». Комплекс, состоящий из полукаменного двухэтажного дома (построен в нач. 1900-х гг.) и одноэтажного деревянного флигеля (построен в нач. 1910-х гг.), признан объектом культурного наследия.

Как пишут «Моменты», апарт-отель разместится в доме. Там появится общая зона, гостиная с кухней, четыре спальни, кабинет и санузлы. Флигель займет административный блок. Он будет состоять из двух кабинетов, зала переговоров и помещения для готовки еды. Еще на территории апарт-отеля организуют беседку с барбекю и место для отдыха.

Ранее DK.RU сообщил, что в Екатеринбурге в 2023 г. отремонтируют 13 памятников архитектуры. В этом списке фигурирует и усадьба Антипина. Напомним также, что в феврале жители Екатеринбурга назвали визитную карточку уральской столицы. Большинством голосов (37%) был выбрал Дом Севастьянова. Второе место у набережной Городского пруда (19%), на третьем месте здание мэрии (13%). Голосование проводилось на сайте «Активный Екатеринбург».

Усадьбу в центре города перестраивают под выставки

Уральский застройщик «Атомстройкомплекс» ведет восстановление и приспособление к современным нуждам усадьбы Шумкова, памятника историко-культурного наследия, расположенного на ул. Красноармейской. Как сообщили в компании, после обновления в объекте откроется многофункциональный культурный центр. Сейчас в усадьбе проходят внутренние отделочные работы.

Известно, что здание было построено в 1840 г. и стало одним из первых каменных объектов в Екатеринбурге. Дом появился в эпоху классицизма и выполнен в имперском стиле. Задача строителей — воссоздать торжественный интерьер XIX в., рассказали в АТОМе.

Над изготовлением лепнины работают одни из лучших в Екатеринбурге художники-скульпторы, которые в том числе участвовали в реконструкции дома Севастьянова. Ажурные узоры из гипса воссоздают по специальному проекту. Закончить работы планируется в начале марта. На втором этаже комплекса отделочные работы уже полностью завершены, установлено оборудование медицинского центра, — поясняют представители застройщика.

Параллельно ведется работа над проектом реконструкции дома Шмидена — в нем планируется разместить выставочное пространство и творческие студии. Оба здания объединят крытой галереей.

В АТОМе добавляют: функционал объединенного пространства планируют сделать максимально гибким — чтобы в новом центре можно было проводить киносеансы, мини-концерты, организовывать работу танцевальных и иных кружков, проводить выставки. «Атомстройкомплекс» планирует использовать площадку в том числе и для реализации корпоративных проектов.

Фото: Pixabay.com, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»