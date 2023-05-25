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27 мая в России пройдет ночь, посвященная чтению, библиотекам и писателям — «Библионочь»

27 мая в России пройдет ночь, посвященная чтению, библиотекам и писателям — «Библионочь»
Иллюстрация: DK.RU

В Екатеринбурге в эту ночь можно будет пообщаться с писателем Алексеем Сальниковым или побывать на презентации книги Николая Коляды, а «Литнет» откроет 5 тыс. книг для чтения бесплатно.

#НОВОСТИ

Ночные культурные мероприятия набирают популярность. Буквально через неделю после прошедшей «Ночи музеев» в Екатеринбурге пройдет «Библионочь», затем — «Ночь музыки».

«Библионочь» — это фестиваль общероссийского масштаба. Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране представят специальную программу: творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки. 

В ночь с 27 на 28 мая крупнейший в России литературный портал независимых авторов «Литнет» откроет доступ к самым популярным произведениям и новинкам более тысячи писателей. Некоторые из них планируют открыть сразу все свои произведения. Для бесплатного чтения будет предложено свыше 5000 книг разных жанров.

Настолько масштабная активность проходит впервые, в поддержку социально-культурной акции «Библионочь». Открытый доступ к произведениям будет предоставлен с 23:00 27 мая по 9:00 28 мая по московскому времени.

Тема акции в этом году — «Читаем вместе». Программу мероприятий в Свердловской области можно посмотреть здесь.

Напомним, что 27 мая в 18:30 в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2023» в библиотеке им. В. Г. Белинского откроется Центр краеведческой генеалогии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Одна из первых акций Центра — «А кто ты в родословной Д. Н. Мамина-Сибиряка?» — состоится в день открытия. Каждый желающий может получить индивидуальную консультацию от ведущих генеалогов и узнать, не связан ли он родственными связями с семьей уральского писателя, а также получить рекомендации по составлению своего родословия независимо от степени установленного родства.

В дальнейшем Центр краеведческой генеалогии Д.Н. Мамина-Сибиряка будет координировать и презентовать работу исследователей, занимающихся родословием Д.Н. Мамина-Сибиряка и его ближайшего окружения, а также других уральских писателей; проводить обучающие семинары и индивидуальные консультации для тех, кто только начинает свой путь в составлении родословия.

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Автор: Татьяна Юстус
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