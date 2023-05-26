«Яндекс» предложил своим инвесторам разделиться на российскую и европейскую части

Если акционеры согласятся на обмен, инвесторам можно будет выбрать из трех вариантов: сохранить долю в российском бизнесе, получить денежную компенсацию или долю в международных стартапах.

В рамках разделения на российскую и международную компании «Яндекс» обсудил условия возможной продажи 51% российских активов стоимостью от $7 до $7,5 млрд, пишет Коммерсантъ. По оценкам собеседников Bloomberg, около 20% компании принадлежит россиянам, которые могут торговать на Московской бирже. В рамках разделения на российскую и международную компании «Яндекс» предложит инвесторам выбрать из трех вариантов, а именно сохранить долю в российском бизнесе, получить денежную компенсацию или долю в международных стартапах.

Если сделка по продаже доли в российском бизнесе состоится и местные акционеры согласятся на обмен, Yandex N.V. будет владеть примерно одной третью российского подразделения. Для одобрения сделки необходимо согласие как минимум 66% акционеров, которым, вероятно, придется согласиться на невысокую компенсацию упавшей стоимости российских активов, отмечает Bloomberg.

По информации агентства, Yandex N.V. планирует создать новую международную структуру, которая будет контролировать лицензии на разработку технологий для беспилотных автомобилей, облачных хранилищ, маркировки данных и образовательных проектов.

Основным акционером «Яндекса» является семейный траст сооснователя компании Аркадия Воложа. Его фонду LASTAR Trust принадлежит 8,5% капитала «Яндекса» (45,1% голосов). Траст больше не имеет права голоса: в 2022 г. он передал свои права голоса независимым членам совета директоров компании. Другим директорам, должностным лицам и сотрудникам принадлежит 3,2% (6,6% голосов). Акции в свободном обращении составляют 87,9% капитала (46,5% голосов). Владельцам до IPO принадлежит 0,3% капитала (1,8% голосов).

19 мая Bloomberg сообщил, что покупкой контрольного пакета акций российского «Яндекса» заинтересовались миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов. Господин Потанин, в свою очередь, представляет группу инвесторов, в которую входят предприниматель и бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, а также представители банка ВТБ, расссказывал DK.RU. 23 мая глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что банк интересуется покупкой доли в «Яндексе». По его словам, изучается возможность входа в состав консорциума инвесторов.