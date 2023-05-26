Вслед за остальными европейский завод шин Michelin продаст производство в России

После начала СВО некоторые российские шинные заводы начали останавливать работу из-за проблем с логистикой, ранее выпуск прекратили Bridgestone, Pirelli, Nokian Tyres и Continental.

Французский производитель шин Michelin сообщил о продаже своего бизнеса дистрибьютору этой и других шинных марок «Пауэр Интернэшнл-шины», сообщает Коммерсантъ. «Пауэр Интернэшнл-шины» собирается сохранить все 250 рабочих мест, в основном на заводе. Эксперты считают, что завод сможет перезапустить простаивающий с начала кризиса завод за счет сотрудничества с китайским поставщиком шин Hifly, рассказывал DK.RU.

В Michelin отметили, что первоначальный вариант выхода из России с передачей бизнеса местному менеджменту, как задумывалось изначально, оказался невозможным из-за «серьезных трудностей, препятствующих тому, чтобы местный бизнес стал автономным».

Основные расходы, связанные с прекращением деятельности в России, были учтены в 2022 г. В мае компания учтет расходы в несколько десятков миллионов евро из-за курсовой разницы, добавили в Michelin. Сумма сделки не раскрывается.

Michelin работала на российском рынке с 1997 г. Шинный завод в подмосковном Давыдово заработал в 2004 г., став первым примером инвестиций глобальных производителей шин в Россию. После начала СВО некоторые российские шинные заводы начали останавливать работу из-за проблем с логистикой. Прекратили выпуск Michelin, Bridgestone и Continental, а компания Pirelli сообщила о снижении объемов производства в России до уровня, необходимого для обеспечения обязательств перед сотрудниками. Финская Nokian Tyres предупредила, что санкции ЕС затруднят продажу шин в России. В марте о планах уйти с российского рынка объявил немецкий производитель автомобильных шин Continental.